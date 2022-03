Roberta Morise, il primo piano su Instagram che manda in visibilio il web. Un sorriso che svela qualche indizio? Si avvicina il momento della verità

Reginetta di bellezza per la regione Calabria, Roberta Morise intraprende il suo esordio nel mondo dello spettacolo nel 2004 sul palco di Miss Italia, dove conquista il quinto posto. Nativa di Cariati, l’aspirante showgirl conquista la visibilità fino a realizzare i suoi sogni: approdare in tv.

Nonostante qualche rilevante precedente esperienza, il suo vero debutto si realizza nel ruolo di valletta per “L’Eredità“, presentato da Carlo Conti. Era il 2006, e in quell’epoca l’ex modella stringeva un rapporto sentimentale con il conduttore, finito al centro delle cronache rosa.

Rappresenta un periodo estremamente importante per Roberta Morise, sul piano personale e professionale, ed è con entusiasmo che dopo più di 10 anni accetta la proposta di un ritorno al noto programma. La sua carriera è proseguita in molte altre trasmissioni di successo, ma questo non le ha impedito di partecipare come valletta nelle serate comprese tra il 1° e l’8 febbraio 2022, affiancando Flavio Insinna in una settimana di grande successo.

Una novità che sa di nostalgia, ma che potrebbe anticipare il vero cambiamento di quest’anno. E mentre i fan attendono il momento della verità, la showgirl continua a incantare il web con la sua bellezza splendente. Lo fa attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, dove ha appena pubblicato uno scatto che svela il suo sorriso particolarmente felice.

Roberta Morise a pois incanta il web

Si preannuncia un anno intenso e appagante per Roberta Morise, che dopo la breve permanenza a “L’Eredità” sembra attendere un’altra grande esperienza. Secondo quanto trapelato sarebbe infatti una dei naufraghi protagonisti dell’imminente edizione del reality “L’Isola dei Famosi“.

Non ci sono state ancora conferme o smentite da parte della showgirl, ma il momento della verità si avvicina sempre di più. La prima puntata del programma è infatti prevista per il 21 marzo, ancora una volta presentato da Ilary Blasi, che per questa stagione avrà in studio Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

E mentre i fan di Roberta Morise attendono con ansia il verdetto finale, continuano a seguirla sul profilo Instagram, dove condivide scatti mozzafiato. L’ultima immagine pubblicata dalla conduttrice è un regalo di bellezza per gli utenti e un’efficace iniezione di positività. In un affascinante abito bianco a pois, l’ex modella posa in un sorriso travolgente, rivolgendo il suo sguardo intenso verso lo spettatore.

Molti tra i followers notano un particolare dettaglio: esibisce la chioma riccia che la contraddistingue dagli inizi. Potrebbe essere una scelta di stile quella di avvicinarsi gradualmente al suo look completamente naturale, che sarebbe costretta a sfoggiare in Honduras.

E mentre il tempo scorre, i fan ammirano la sua magnetica avvenenza: “Che meraviglia“, “Sei bellissima“, “Un sorriso che rimette al mondo“.