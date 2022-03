Uno degli ultimi messaggi di Rocio Morales all’attore romano Raoul Bova pare sia facilmente passato inosservato agli occhi del pubblico.

A dieci anni esatti dal loro primo incontro, avvenuto sul set della commedia “Immaturi – Il Viaggio” realizzata da Paolo Genovese, l’attrice e conduttrice nativa di Madrid, Rocio Morales, e l’attore di origini romane Raoul Bova, continuano a essere una delle coppie più amate del piccolo schermo. Nonostante alcuni dubbi, su una presunta crisi, si siano innescati proprio nel corso degli ultimi mesi.

A tal proposito, non si può dimenticare quali furono le pressanti difficoltà con cui la coppia di innamorati si dovette confrontare agli esordi della loro relazione. Raoul, in primis, con una longeva relazione alle sue spalle da portare a termine. E, l’ex ballerina, con le corrispettive accuse e pregiudizi sul suo conto. Soltanto qualche settimana fa, alcuni indizii a riguardo, avrebbero innescato una potente reazione. Rivolta al pubblico italiano da parte della carismatica interprete spagnola di “Tre Sorelle”.

Rocio Morales, il messaggio a Raoul Bova che è sfuggito a molti: non si è risparmiata

“Gli amanti sono soli al mondo“, è stata questa una delle ultime risposte giunte in concomitanza con l’appello rilasciato dall’attrice sul suo profilo Instagram. A poche ore dalla messa in onda della passata edizione del “Festival Di Sanremo” lo scorso febbraio, che ha visto Raoul tra gli ospiti della prima serata, Rocio ha preferito giocare d’anticipo. E intervenire in suo sostegno.

“In bocca al lupo amore mio. E in bocca al lupo a tutti voi“. Con tale affermazione, accompagnata da un meraviglioso quanto recente scatto di coppia, l’attrice trentatreenne è riuscita a mettere a tacere le prime avvisaglie di una crisi. Le quali avevano tentato di ritrarre, seppur rimanendo a corto di materiale autentico, i contorni di una possibile debolezza da parte di entrambi.

Dunque, se alcune testate di gossip avrebbero ben presto approfittato dell’occasione mondana per spargere “un po’ di pepe” sulla loro relazione, per fortuna a oggi sembrerebbe esser stato tutto smentito dai diretti interessati.

Adesso, in attesa di ammirare il talento di Raoul nella nuova stagione di “Don Matteo“, la sua compagna di vita non può che mostrarsi orgogliosa per i traguardi raggiunti. Difatti, nonostante le numerose indiscrezioni, i due hanno scelto di percorrere sin dagli inizii una strada in ascesa. E, la stessa Rocio, ha dimostrato col tempo di essere all’altezza delle sue aspettative cinematografiche.