Precipita nel vuoto mentre pota un albero: operaio perde la vita

Ieri mattina, un operaio di 56 anni è morto a Nemi (Roma) precipitando da un albero durante alcuni lavori di potatura in un terreno. Disposta l’autopsia sulla salma.

Si aggrava il già pesantissimo bilancio delle vittime sul lavoro in Italia. Nella mattinata di ieri, un uomo di 56 anni è morto a Nemi (Roma) dopo essere precipitato nel vuoto mentre stava potando un albero. Un volo da un’altezza di circa sette metri che non gli ha lasciato scampo.

Inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118 giunto sul posto. La tragedia è ora al vaglio dei carabinieri e del personale dell’Asl che dovranno chiarirne l’esatta dinamica. Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata trasferita in obitorio per l’esame autoptico.

Roma, precipita da un albero durante dei lavori di potatura: morto operaio di 56 anni

Un operaio è rimasto vittima di un terribile incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri, mercoledì 2 marzo, a Nemi, piccolo comune in provincia di Roma.

L’operaio, Giancarlo Puccia, 56enne residente a Genzano, stando a quanto ricostruito, come riferiscono alcune testate locali ed i colleghi di Fanpage, stava eseguendo dei lavori di potatura in un terreno privato, sito in via Calvarione, per conto del proprietario. Per cause ancora da accertare, il 56enne è precipitato da un albero finendo al suolo dopo un volo di circa sette metri.

In seguito alla segnalazione, il centralino del numero unico per le emergenze ha subito inviato sul posto un’ambulanza con a bordo lo staff sanitario del 118. All’arrivo dei soccorsi, però, per Puccia era ormai troppo tardi. I medici hanno provato a rianimarlo a lungo, ma alla fine hanno dovuto costarne la morte sopraggiunta per le gravi lesioni riportate.

Presso il terreno sono arrivati anche i carabinieri ed i tecnici dell’Asl della Capitale che hanno condotto tutti gli accertamenti ed ora sono a lavoro per ricostruire le cause e la dinamica dei fatti. La salma, scrive Fanpage, è stata trasferita all’obitorio del Policlinico Roma Tor Vergata, dove, su disposizione dell’autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia.