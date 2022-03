Antonella Mosetti ha fatto viaggiare l’immaginazione del web con la sua bellezza stratosferica. Il panorama è irresistibile.

Occhi verdi, viso angelico e curve sbalorditive. La bellezza di Antonella Mosetti ha fatto battere i cuori dei fan per l’ennesima volta. La showgirl e attrice, diventata conosciuta al grande pubblico negli anni Novanta, ha condiviso sui social uno scatto mozzafiato.

Nota per le sue pellicole di successo, classe 1975, di Roma, il suo debutto risale alla partecipazione di “Non è la Rai”, per poi conquistare innumerevoli traguardi tra film, format e fiction. Carlo Verdone ha scelto proprio lei per il capolavoro di “C’era un cinese in coma”.

46 anni, nel tempo ha conquistato un grande seguito su Instagram. 703 milioni di follower sul suo feed mozzafiato condivide momenti dalla sua quotidianità scandita tra set e attimi spensierati.

Mamma di Asia, nata nel 1996 dall’ex compagno Alessandro Nuccetelli, noto personal trainer ed ex tronista di “Uomini e donne”. È insieme a lei che ha preso parte al “Grande Fratello Vip”, alla sua primissima edizione, condotta all’epoca da Ilary Blasy, in cui hanno conquistato tutti.

Ogni scatto stuzzica l’immaginazione: tra le sue curve ipnotiche e la sua verve, ogni volta i fan ne rimangono sempre folgorati.

Antonella Mosetti, sguardo magnetico: fan in estasi

Per vedere l’ultimo post, vai su Successivo