L’ultima esibizione di Costanza Caracciolo è favolosa. Le tre pose, da un luogo insolito, risaltano le sue parti più belle. Il risultato è assicurato.

La modella e showgirl di origini sicule, Costanza Caracciolo, ha appena realizzato un’esplosiva combo di scatti. A cui, sin da subito, sarà difficile resistere. Per l’amata co-conduttrice di “Tiki Taka” ed ex velina di “Striscia La Notizia” pare sia letteralmente tutto possibile. A dimostrarlo quest’oggi in primo piano: il suo “fisico statuario” e ben cinque sorprese “da urlo” riservate ai suoi fan.

La bellissima trentaduenne ha esordito sul piccolo schermo qualificandosi al primo posto nella trasmissione di “Veline“, nel 2008. Poi, in contemporanea alla sua longeva esperienza con il tg satirico di Canale 5, ha anche preso parte a una commedia fantascientifica adattata per il cinema, tre anni più tardi. Il sequel di “Capitan Basilico“. Nel corso delle ultime annualità, oltre a varie parentesi televisive, nel ruolo di inviata, comica e concorrente per alcuni reality, ha dimostrato di aver sempre mantenuto il suo fedele impegno con la moda. Ora ancor più manifesto in qualità di stilista.

“Statuario” Costanza Caracciolo si esibisce in ascensore: la tentazione è troppo forte – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

“Quando il mio ascensore diventa magicamente un set!” Esordisce in tal modo Costanza, mostrandosi soddisfatta in didascalia per gli apprezzamenti ricevuti alle sue da sempre originali aspirazioni nelle vesti di modella. L’ex velina ha rivelato, grazie alla sua triplice pubblicazione su Instagram, quali siano i punti salienti della sua ultima mise en place.

Costanza ha scelto per l’occasione di indossare un outfit sportivo, non dimenticando di elencare nei dettagli i brand da lei presi in considerazione. In primis, emergerà da terra, una bellissima pochette Louis Vuitton. A seguire sarà il turno dell’aderente abito in rosa cipria, firmato dal brand made in Italy, Elisabetta Franchi. E, ancora, del soffice piumino verde militare About You.

Ad attirare ancor più l’attenzione delle sue ammiratrici, saranno le personalizzabili sneakers VZ Customlab. E infine, visibili soltanto nell’ultimo scatto in primo piano, gli occhiali da sole Tom Ford.

La nata sotto il segno Capricorno inviterà gli utenti, in conclusione, a compiere anch’essi una scelta. Ovvero, quella di confessare quale delle tre istantanee, condivise stamani sul suo profilo, sia la migliore. “Tutte e tre“, confesserà un suo fan non resistendo alla tentazione di dire il vero. Costanza si è dunque rivelata: “bellissima in ogni contesto“.