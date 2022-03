Cambiamenti in arrivo per Stefano De Martino che si ritrova a lasciare il timone di un programma di successo della Rai. Ad accoglierlo a braccia aperte lo aspetta la conduttrice più amata

Si fanno sempre più concrete le voci che vedrebbero Stefano De Martino vicino al ritorno in Mediaset. È stato infatti annunciato che non ci sarà più lui al timone del noto programma Rai “Made in Sud” e questo gli permetterebbe di rinnovare il contratto con una delle presentatrici più amate.

Tra i papabili sostituti che andrebbero a rivestire il ruolo che De Martino ha ricoperto ci sarebbe una sua vecchia conoscenza, proveniente ancora una volta dalla scuderia De Filippi. Ecco di chi si tratterebbe.

Stefano De Martino sempre più vicino ad Amici: chi arriva a “Made in Sud”?

Le prime indiscrezioni vedrebbero Lorella Boccia al timone di Made in Sud. Spigliata e irriverente, la scelta della Rai sarebbe ricaduta proprio sulla ballerina e conduttrice di Torre Annunziata. Dopo le sue esperienze in Mediaset a Colorado, Amici e Venus Club, sarebbe pronta a rimettersi in gioco con un nuovo programma di intrattenimento come quello di Rai 2.

La conferma, o smentita, arriverà nelle prossime settimane ma nel frattempo Stefano De Martino non resta con le mani in mano. Sembra ormai piuttosto certa la sua partecipazione, per il secondo anno consecutivo, al serale di Amici. Dopo l’esperienza dello scorso anno Maria De Filippi lo avrebbe richiamato come giudice della fase finale del talent, per la felicità del pubblico.

Non è chiaro se anche Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors siano stati ricontattati per andare a formare nuovamente il trio della scorsa edizione ma la risposta non tarderà ad arrivare. La prima puntata del serale sarebbe stata fissata per sabato 19 marzo e un annuncio ufficiale sui protagonisti coinvolti dovrebbe giungere a giorni.

Alcune voci avrebbero ipotizzato anche la presenza fissa come ospite di Belen Rodriguez che andrebbe a rivestire un ruolo inedito. Gli ottimi rapporti tra la ex coppia potrebbero favorire un clima disteso e portare, inevitabilmente, una certa curiosità nel pubblico.

Si parla anche della possibile presenza di alcune componenti femminili in giuria, come Giorgia o Giulia Michelini, già chiamate a giudicare nel pomeridiano alcune sfide dei cantanti in gara.