“Striscia la Notizia” rischia la chiusura, si mette male per Antonio Ricci. Fan preoccupati

Il tg satirico di Canale 5 ha una Velina a casa ammalata di Covid, nuovo turnover improvviso per salvare la messa in onda. Ecco cos’hanno escogitato.

Per il programma della sera in onda su Canale 5 è un momento di grandi cambiamenti interni. Prima il cambio di guardia alla conduzione con l’addio di Ezio Greggio e Silvia Toffanin (rimasta solo una settimana) a favore di Gerry Scotti (giunto alla sua 12esima stagione) e Francesca Manzini (sua terza stagione come conduttrice).

Poi, non paghi di turnover strategici, anche il fermo di una delle attuali Veline. Infatti la bionda Talisa Jade Ravagnani ha la febbre ma è negativa al Covid quindi per precauzione le è stato chiesto di fermarsi in attesa di maggiori riscontri medici.

Si mette male per il direttore Antonio Ricci che ha rischiato per un attimo di dover fermare il programma tra i più amati in Italia in termini di share. Poi il lampo di genio ed il nuovo cambio di programma in corso d’opera che ha permesso di salvare la messa in onda.

Ricci richiama Shaila e Mikaela, nuovamente in campo le Veline da record

In men che non si dica sono state richiamate la coppia di Veline record di presenze nel programma, Sheila Gatta e Mikaela Neaze Silva che hanno assistito invece Giulia Pelagatti rimasta sola.

La nota è arrivata direttamente dal programma che ha comunicato la notizia della sostituzione momentanea della ragazza in favore delle vecchie colleghe tra le più ammirate di sempre per ironia e bravura nei vari stacchetti portati sul bancone. Loro, per chi non lo ricordasse, hanno svolto ben 903 puntate dall’inizio della loro avventura a “Striscia”, numero che adesso con le varie sostituzioni aumenta a vista d’occhio.

Le due ragazze sono molto affezionate al programma, tanto che hanno fatto le veci di Telisa e Giulia già un’altra volta qualche mese fa quando c’è stato una quarantena fiduciaria a seguito di un contatto con un positivo Covid. Il pubblico comunque sembra entusiasta all’idea di vederle ancora in azione, stavolta con un terzetto tutto inedito.