“Fai di me quello che vuoi” Tatangelo in reggiseno e il web implode: un davanzale da standing ovation – FOTO bomba

Nessuno ha ancora compreso che cosa abbia in serbo la bellissima Anna Tatangelo. Nel maggio dello scorso anno, l’ex di Gigi D’Alessio rilasciò il suo ottavo album in studio “Annazero”, che aveva raccolto un impressionante successo di pubblico e critica.

In seguito, la cantante di Sora ha dato prova di potersi destreggiare abilmente persino nelle vesti di conduttrice, come emerso durante l’esperienza a “Scene da un matrimonio”. Da qualche settimana, tuttavia, gli scatti che l’artista pubblica sui social si sono fatti a dir poco enigmatici.

L’ultima compilation, in particolare, contiene un messaggio subliminale che, abbinato alla sensualità mostruosa delle foto, non ha potuto evitare di far insorgere il web. In reggiseno, la Tatangelo ha offerto una visuale che vi lascerà senza parole!

