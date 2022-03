Dramma in un’abitazione: coppia di coniugi trovata morta

Ieri pomeriggio a Casale sul Sile (Treviso), una coppia di coniugi è stata trovata morta in casa. In corso le indagini dei carabinieri.

Dramma ieri pomeriggio, mercoledì 2 marzo, a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Franco Gellussich di 73 anni e la moglie 72enne Flora Mattucci sono stati trovati privi di vita all’interno dell’abitazione in cui vivevano.

A fare la tragica scoperta, riporta la redazione di Today, è stata la figlia dei due che, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, si è recata presso l’abitazione. Una volta arrivata ha rinvenuto i genitori ormai privi di vita: la madre sul letto con una ferita all’addome, mentre il padre impiccato nel garage. Tempestiva la chiamata al 112.

Presso l’appartamento è arrivata l’equipe medica del Suem 118 e le pattuglie dei carabinieri. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che appurare il decesso dei due coniugi che potrebbe risalire ad un paio di giorni prima del ritrovamento. I militari dell’Arma hanno dato il via alle indagini e agli accertamenti, condotti dagli uomini della Scientifica, per cercare di risalire alla dinamica dei fatti.

Gli investigatori, scrive la redazione di Today, ipotizzano che possa essersi trattato di un omicidio suicidio, ipotesi secondo la quale il 73enne avrebbe prima ucciso la moglie accoltellandola nel letto e successivamente si sarebbe tolto la vita impiccandosi in garage. I carabinieri hanno rinvenuto nelle vicinanze del letto un coltello che potrebbe essere l’arma del delitto.