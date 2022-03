E’ intrattenimento a 360° per l’irresistibile Elodie: svelando il suo contenuto l’ultima posa rasenta l’illegale, eppure tutti desiderano averla.

In relazione all’emozionante entrata in scena amorosa con l’imprenditore Davide Rossi, a livello professionale la cantante, nata a Roma e di origini francesi, Elodie continua quotidianamente a sorprendere i suoi ascoltatori. L’artista canora, nonché più volte definita come una contemporanea regina del Pop italiano, ha rilasciato una profonda quanto inedita intervista, per un format di fama internazionale.

In continua evoluzione, dopo l’amore e gli intramontabili progetti realizzati in collaborazione con il rapper Marracash, è ora sulle scene un nuovo backstage della magnetica e inarrestabile trentunenne. Il prolifico contenuto è stato reso pubblico soltanto alcuni istanti fa, eppure le visualizzazioni si professano in totale ascesa già da adesso.

“Per me è tutto un gioco” Elodie in posa magnetica scopre l’illegale, fan in tilt: “si può avere?”

