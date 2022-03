“Uomini e Donne”, non si placa la bufera su Biagio Di Maro: Maria De Filippi ha letto un comunicato davvero pesante in merito al cavaliere..

La prima parte della puntata odierna di “Uomini e Donne” è stata totalmente incentrata su Biagio Di Maro. Nei suoi riguardi, ormai, il pubblico affezionato al dating show si è creato un’opinione fortemente negativa. Inoltre, in questo senso, le critiche continuamente mosse dagli opinionisti nei riguardi del partenopeo non contribuiscono a riscattarne l’immagine.

Di Maro, che ha accettato la corte della nuova pretendente Stella, si è seduto al centro studio in un clima di per sé già teso. Il cavaliere, che ha raccontato di aver trascorso una piacevole serata in compagnia della dama, ha ricevuto fin da subito gli attacchi di Gianni e Tina: “prima o poi si accorgerà anche lei che nella testa non hai niente“.

Tuttavia, a seguito di un comunicato letto proprio dalla conduttrice, i rimproveri diretti a Di Maro non hanno fatto altro che aumentare. Quello che il cavaliere ha dichiarato alla redazione, infatti, ha scatenato delle reazioni incontrollabili in studio, compresa quella della De Filippi.

Uomini e Donne, Maria De Filippi legge un comunicato e il pubblico esplode: “Vattene a casa”

Proprio mentre Biagio Di Maro e la corteggiatrice Stella stavano raccontando al pubblico la piacevole serata trascorsa assieme, Maria De Filippi è intervenuta con un annuncio inaspettato. La conduttrice, nel leggere il comunicato che le era stato consegnato dalla redazione, non ha potuto fare a meno di interpellare il cavaliere: “ma è vero quello che è scritto qui?“.

In sostanza, al termine della precedente registrazione, il cavaliere avrebbe rivelato ai collaboratori della De Filippi un fatto assurdo. Stando al racconto del partenopeo, Cristiana – la dama giunta in studio per corteggiare Stefano -, gli avrebbe fatto più volte l’occhiolino durante la puntata, come a voler far trapelare un interesse nei suoi riguardi.

Nonostante la diretta interessata abbia immediatamente negato questa insinuazione, il teatrino di Biagio non si è affatto spento lì. Il partenopeo, chiamato in causa, ne ha infatti approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Stefano.

“Quando mi sentivo con Giuliana lei mi ha detto che hai parlato male di me” – ha esordito Di Maro, rivolgendosi direttamente al rivale – “Non sentirti superiore, perché non sei nessuno“. Le parole di Biagio, ovviamente, non potevano non scatenare una reazione in Giuliana, che ha interrotto seduta stante il cavaliere.

“Non è vero che ti ho detto queste cose, hai frainteso“, ha replicato la vecchia fiamma di Di Maro, ma quest’ultimo pareva proprio non voler sentire ragioni. Il cavaliere, infatti, ha continuato a ribadire la veridicità delle proprie parole: sarebbe stata proprio Giuliana, a detta sua, a rivelargli il contenuto delle sue conversazioni con Stefano.

A quel punto, per la dama la situazione si era fatta letteralmente insostenibile. “Sei un bugiardo, vattene a casa!“: così ha tuonato Giuliana, supportata tanto dal pubblico in studio, quanto dagli opinionisti. Tina Cipollari, senza mezzi termini, ha insinuato che Di Maro si fosse inventato tutto pur di far parlare di sé. Ormai, la posizione del cavaliere all’interno del programma appare più che precaria.

Solo l’intervento di Maria De Filippi è riuscito a riportare l’ordine in studio. Stella, innervositasi per via dei siparietti a cui Biagio non ha mancato, come suo solito, di dar vita, si è risieduta nel parterre femminile. “Non so se continuerò ad uscire con lui“: questa la dura sentenza della dama.