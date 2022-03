Vanessa Incontrada, è crisi con il compagno? L’indizio sul web lascia pochi dubbi

Vanessa Incontrada. La presentatrice spagnola che ha stregato l’Italia starebbe affrontando un momento delicato nella vita privata. Gli indizi porterebbero a una spiacevole conclusione

Cosa sta accadendo nella vita di molte coppie vip? Casualmente nell’ultimo periodo giungono notizie di crisi e rotture pesanti che hanno scosso il pubblico italiano, affezionato ai suoi beniamini.

Tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è finita in maniera rovinosa e plateale. Belen Rodriguez ha messo una pietra sopra alla storia durata un battito di ciglia con Antonino Spinalbese. Addio anche tra Elodie e Marracash. Gli ultimi in termine di tempo sono stati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, scatenando un vero putiferio mediatico. Inoltre, ultimamente un’altra coppia inossidabile sembra stia scricchiolando: quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. A quanto pare è la volta anche di Vanessa Incontrada e il suo compagno. Scopriamo cosa c’è di vero.

Vanessa Incontrada: è crisi con Rossano Laurini? Tutti gli indizi

Vanessa Incontrada è legata all’imprenditore toscano Rossano Laurini dal 2007. La loro storia è iniziata sotto l’ombra del pettegolezzo. Laurini, infatti, era il “cognato” della presentatrice di “Zelig”. Com’è possibile?

Vanessa frequentava Andrea Palmieri, Rossano era sposato con la sorella di quest’ultimo, Chiara Palmieri (madre di sua figlia Diletta). La passione che li ha travolti è stata irrefrenabile, per questo motivo a volte la Incontrada è stata accusata di essere una “ruba marito”. Lei si è sempre difesa così: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto… Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba.”

A distanza di 15 anni le cose sarebbero cambiate un bel po’. Si parla addirittura della fine dell’unione tra la bella spagnola e l’imprenditore, divenuti nel frattempo genitori del piccolo Isal (nato nel 2008).

Nulla di confermato ma gli indizi portano a dubbi fondati. I due non pubblicano post insieme sui social network da diverso tempo, forse troppo. Inoltre, durante il giorno di San Valentino, Vanessa Incontrada ha condiviso delle Instagram Stories in cui bacia e abbraccio Francesco Arca, suo partner di lavoro nella serie “Fosca Innocenti”. Che sia solo una mossa pubblicitaria?

Come se non bastasse, Laurini ha portato i suoi due figli, Diletta e Isal, in vacanza alle Maldive. La Incontrada? Non pervenuta. Che sia semplicemente rimasta bloccata dal lavoro sul set?