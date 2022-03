Le imitazioni di Virginia Raffaele sono sempre molto amate dal pubblico italiano: da Belen a Carla Fracci, la comica romana ha messo in luce i suoi svariati talenti.

Lol-Chi ride è fuori 2, è arrivato su Prime Video il 24 febbraio con i primi quattro episodi e dopo pochissimo è diventato il programma più visto delle ultime settimane sulla piattaforma. Alla conduzione Fedez, che ritorna dopo lo scorso anno e Matano, il comico che dopo il ruolo di concorrente è passato dall’altra parte.

Tra i comici di questo nuovo cast, è risalata la presenza di Virginia Raffaele. Non è stato una novità assistere alla sua bravura, semmai una piacevole conferma nel ritrovare l’attrice e comica romana che ha sfoggiato le sue imitazioni e la sua ironia “intelligente”. In un’intervista Virginia ha raccontato di aver accettato con gioia la proposta di entrare a far parte del nuovo cast di Lol, in quanto è da tanto tempo che non faceva nessun lavoro in televisione. Virginia ha accettato con piacere questa nuova esperienza, poiché far parte di Lol significa mostrarsi senza filtri, senza monologhi preparati o copioni recitati, il programma fa uscire una parte di se in maniera spontanea, richiamando all’attenzione la comicità di pancia, quella che piace al pubblico.

Virginia Raffaele nel cast di Lol2, la sua imitazione di Marina Abramovic diventa virale

Sono per ora solo quattro gli episodi su Prime di Lol-Chi ride è fuori2, al momento c’è stata una sola eliminazione ma quasi tutti i concorrenti hanno ricevuto un’ammonizione. Tra i momenti comici assistiti fino ad ora, è diventata virale sui social l’imitazione di Marina Abramovic fatta da Virginia Raffaele.

Complice una battuta utilizzata a fine performance dalla comica: “Fa scopa” durante un siparietto con Corrado Guzzanti sul palco di Lol. Non tutti i comici presenti hanno inizialmente riconosciuto l’artista, Diana Del Bufalo ad esempio non ha colto a primo colpo chi fosse il personaggio imitato da Virginia. Dopo poco però grazie alla bravura, all’ironia e alla capacità della Raffaele di attirare l’attenzione di tutti, la sua Marina Abramovic è seguitissima, prima nel teatro che ospita il comic-show e poi su tutti i social.