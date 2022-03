“Vuole farsi suora”. La grande attrice e il suo desiderio più grande

Ilenia Lazzarin, attrice del cast della soap opera “Un posto al sole” in cui interpreta il ruolo di Viola Bruni, ha postato un video che scatena la curiosità dei fan. Vuole forse farsi suora?

“Un Posto al Sole” è una soap opera che rappresenta una rarità nell’ambito televisivo italiano. Non è di certo l’unico tentativo nostrano di cimentarsi in questo genere di narrazione (tipicamente sudamericano), tuttavia il successo ottenuto ha fatto sì che vada in onda perennemente sui nostri schermi dal lontano 21 ottobre 1996 su Rai Tre. Si annovera un solo stop in tanti anni di programmazione dovuto alla pandemia da Coronavirus, sancendo una pausa temporanei dei lavori.

Tante le storie e innumerevoli personaggi si sono avvicendati nel corso degli anni. Tra i più amati c’è sicuramente quello di Viola Bruni, interpretata dall’attrice classe 1982, originaria di Busto Arsizio, Ilenia Lazzarin. Dopo essersi allontanata dalla serie, sta per tornare in grande stile, sembrerebbe non per una semplice comparsata. Scopriamo di più riguardo quest’inidiscrezione.

“Un Posto al Sole”, il ritorno di Ilenia Lazzarin: cosa ha rivelato l’attrice

Ilenia Lazzarin ha condiviso sul web un post in cui appare in attesa di fronte all’ufficio di un direttore spirituale. Che si tratti di uno spoiler sulle sorti del suo personaggio di “Un posto al sole”, la giovane Viola Bruni?

Per capire meglio dobbiamo fare un riassunto delle passate vicende del personaggio. Viola aveva in effetti deciso di prendere i voti dopo essere è stata tradita da Andrea (interpretato da Davide Devenuto), il quale aveva intrapreso una relazione con Carmen (che aveva il volto dell’attrice Serena Rossi).

Viola, a questo punto, entra in contatto con un giovane seminarista e inizia un percorso di fede. Nonostante le rimostranze di sua madre Ornella (Marina Giulia Cavalli) e grazie all’appoggio di Raffaele (Patrizio Rispo), ha proseguito nel suo intento pur tuttavia non portando a termine completamente l’iter e decidendo, infine, di frequentare l’università. Sappiamo che si è sposata con Eugenio Nicotera (interpretato da Paolo Romano), quindi sembrerebbe impensabile che possa essere ritornata sui suoi passi.

Perché, dunque Ilenia Lazzarin, l’attrice che le presta il volto, ha voluto condividere quelle immagini con il pubblico di “Un posto al sole”? Viola vuole solo un consiglio spirituale o riprenderà la via della vocazione? Non resta che sintonizzarsi su Rai 3 e aspettare le nuove puntate.