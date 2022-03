Angelica e Patrick: ecco i figli di Milly Carlucci oggi. Vi sveliamo il regalo più bello che hanno fatto alla loro mamma

Questa sera Milly Carlucci tornerà in prima serata su Rai 1 con il suo “Cantante Mascherato” che per rispetto agli accadimenti ancora in corso in Ucraina, la scorsa settimana ha deciso di fermarsi. Si torna a sorridere e a divertirsi dunque con la musica, lo show e la curiosità di capire e poi scoprire chi si nasconde sotto le maschere.

Questo programma è un altro grande successo di Milly, veterana della tv che sa sempre come colpire dritto al cuore e alle emozioni del pubblico. E’ uno dei cavalli di battaglia della Rai e con lei si va sempre a colpo sicuro.

Tanto conosciuta quando riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Sapere che ha due figli? Vi sveliamo come sono oggi e cosa fanno.

I figli di Milly Carlucci: come sono e cosa fanno. La FOTO

Oltre i successi della carriera, Milly Carlucci torna a sorridere anche nel privato. Merito dei suoi due figli, Angelica e Patrick nati dal matrimonio con suo marito Angelo Donati.

I due giovani, infatti, hanno scelto di tornare in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero. Una scelta appoggiata da mamma Milly che non aveva però nascosto di soffrire la lontananza dei suoi due amori più grandi.

Entrambi hanno vissuto in Inghilterra ma ora hanno deciso di tornare, la conduttrice ne è felicissima. Li ha definiti due ragazzi in gamba che hanno trovato la loro strada, molto lontana da quella della televisione che da sempre ha contraddistinto lei e le sue sorelle.

Ma come sono oggi Angelica e Patrick? Basta frugare nel profilo Instagram della primogenita della Carlucci per scoprirlo. Le foto dei fratelli insieme sono diverse. Una delle ultime è quella scattata davanti allo specchio per festeggiare e salutare il nuovo anno, in tenuta elegante ed un selfie, più easy, nel quale Angelica fa gli auguri social al suo “fratellino” per i suoi 30 anni.

Angelica, tornata in Italia, ultimamente ha fatto sentire molto la sua voce in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale dei giovani costruttori. Diversi i dibattiti ed i collegamenti tv nei quali è intervenuta, tutto documentato sui social.