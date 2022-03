Antonino Cannavacciuolo lo ha rivelato solo nel corso dell’ultima puntata di “MasterChef Italia”: ciò di cui non può proprio far a meno

L’11esima edizione di “MasterChef Italia” si è conclusa con la vittoria della concorrente Tracy. Una vittoria di cui i giudici si sono detti estremamente fieri e che non hanno esitato a definire più che “equa“.

La puntata finale, come c’era da aspettarsi, si è arricchita di imprevisti e colpi di scena che hanno lasciato il pubblico di Sky 1 con il fiato sospeso. A colpire i fan del cooking show, in particolare, sono state le confessioni a cui gli chef stellati si sono lasciati andare durante tutta la serata.

Antonino Cannavacciuolo, in particolare, ha svelato ai suoi colleghi e ai partecipanti una parte di sé che nessuno si aspettava. Siete curiosi di scoprire qual è la cosa a cui lo chef partenopeo non riesce proprio a rinunciare? La risposta vi stupirà.

Antonino Cannavacciuolo lo rivela solo nell’ultima puntata: non ne può proprio fare a meno

L’invention test della puntata finale di “MasterChef Italia” ha permesso ai concorrenti di misurarsi con le preparazioni dello chef stellato Andreas Caminada. Quest’ultimo, prima di assegnare le proprie preparazioni, ha chiesto ai tre aspiranti finalisti di indicare quali fossero i loro cinque ingredienti preferiti.

La domanda, successivamente, è stata rivolta anche ai tre giudici del talent show culinario: Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Mentre il collega Locatelli ha mostrato qualche tentennamento, lo chef partenopeo non ha avuto nessun tipo di dubbio. Il giudice, spiazzando Andreas Caminada, ha infatti rivelato ciò di cui non riesce proprio a fare a meno.

“Io devo sceglierne solo quattro di ingredienti, perché uno ce l’ho già” – ha sentenziato Cannavacciuolo, interrompendo il discorso per creare un po’ di suspense in studio – “Il limone!“. Una vera e propria confessione, quella dello chef stellato, che tuttavia non ha stupito né i colleghi giudici, né i partecipanti di “MasterChef”.

Antonino, infatti, è solito ribadire in ogni occasione il proprio amore per l’agrume, simbolo per eccellenza della cucina partenopea. Giorgio Locatelli, nel tentativo di prenderlo in giro, si è rivolto a Caminada con queste parole: “Antonino dice sempre che il limone…sgrassa!“.