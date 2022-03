Aurora Ramazzotti come non l’abbiamo mai vista, scollatura sfacciata e curve in primo piano: quel dettaglio che turba gli animi degli utenti

Nata da una delle coppie più famose e amate di sempre, Aurora Ramazzotti non è una figlia d’arte qualsiasi. Frutto del grande amore tra Eros e Michelle Hunziker, ha ereditato la bellezza della madre e soprattutto il sorriso sempre luminoso. Nonostante l’innegabile impronta della crescita da parte della conduttrice, la strada percorsa dall’erede è tutt’altro che ripetitiva.

Sono numerose le esperienza che compongono la carriera di Aurora Ramazzotti, intraprese con la sola forza della determinazione e del talento. Non è sempre stato semplice essere la figlia all’ombra della notorietà dei genitori, ma questa non è stata una scusa per seguire le loro stesse orme, scegliendo “scorciatoie” più immediate alla ricerca del proprio successo.

Un obiettivo raggiunto clamorosamente, come dimostrano i numeri del seguitissimo profilo Instagram: sono 2,3 i milioni di followers iscritti alla sua pagina. Al centro temi di essenziale importanza ma anche scottanti, riuscendo a passare dalla body positive al catcalling: non ha paura di schierarsi ed esprimere totalmente se stessa sui social.

Ma a spadroneggiare è sicuramente l’inconfondibile ironia con la quale tratta ogni argomento, firma incontrastata dell’influencer, che tuttavia non riesce ad eclissare la sbalorditiva sensualità degli ultimi scatti postati su Instagram.

Aurora Ramazzotti, shooting conturbante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Recente dalla partecipazione allo show televisivo di mamma Hunziker, “Michelle Impossible“, ha dimostrato ancora una volta le sue potenzialità, ancor di più su un palco così importante. Un’esperienza che certamente arricchisce Aurora Ramazzotti, rientrata nella “comfort zone” dei social, dove detiene il titolo di regina indiscussa.

Un ritorno esplosivo creato per stupire, attraverso uno shooting ad alto tasso di seduzione totalmente inatteso. La prima della serie di immagini basta a rendere l’idea, dove l’influencer sfoggia in primo piano la scollatura vertiginosa che esibisce le curve in un corsetto molto intrigante. A “turbare” gli animi dei numerosi fan si aggiunge un altro dettaglio, vero protagonista della descrizione al post: si tratta delle unghie “metalliche” extra long.

E mentre si chiede come riescano a “svolgere le attività di base” le star internazionali che solitamente sfoggiano la stessa lunghezza, condivide scatti che non hanno niente da invidiare a nessuna di loro. L’abito in tulle nero con dettagli in oro evidenzia la favolosa silhouette di Aurora Ramazzotti, esaltandone un inedito fascino misterioso e sensuale.

La visione della sua bellezza in questa sorprendente versione provoca nei fan emozioni molto forti, espresse con non poca ironia: “Infilzami” azzarda qualche utente, riferendosi proprio alle discusse unghie, “Sempre più sexy” sottolinea qualcun altro, ma il parere generale è sempre lo stesso: “Sei bellissima“.