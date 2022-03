L’ex Miss Italia, Carlotta Mantovan, moglie del compianto, Fabrizio Frizzi irrompe sui social con una foto col grembo in bella vista: i dettagli.

Meglio conosciuta come uno degli ex volti più divini e brillanti del panorama televisivo e del celebre concorso di bellezza di Miss Italia, Carlotta Mantovan ha fatto sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti in seguito ad una delle pubblicazioni più emozionanti mai postate sui social sinora.

Sorridente, raggiante come poche, Carlotta ha sempre trovato il modo di intenerire il cuore di tutti, compreso quello del compianto ed eroico conduttore. Si tratta di Fabrizio Frizzi, la cui scomparsa sembrava aver gettato una volta per tutte e nel baratro della depressione la vita di Carlotta.

Grazie però al sostegno della figlia e dalle tante amicizie che le ruotano intorno, l’ex Miss Italia è riuscita a risollevarsi e costruirsi una seconda vita. Le foto via Instagram la ritraggono spesso in dolce compagnia dei suoi amori: dai cavalli al pianoforte e viceversa

Carlotta Mantovan, la FOTO via Instagram lascia tutti di stucco: e quel grembo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

L’ultima pubblicazione in ordine temporale, sulla profilo ufficiale di Instagram di Carlotta Mantovan ha fatto il giro del web e non ha lasciato nell’indifferenza quasi nessuno.

D’altronde accade quasi sempre così da quando suo marito, Frizzi ha lasciato la famiglia. Carlotta è ancora in piena corsa per recuperare i valori della vita che rendono una persona unica e un esempio da seguire.

Tra le passioni principali che segue e insegue sin da piccola, con il passare del tempo se n’è aggiunta un’ennesima, capace di toccare il cuore di ognuno di noi.

Miss Mantovan si presenta in foto con un pancione enorme in vista, che suscita tante curiosità e perplessità tra gli addetti al lavoro.

In realtà si tratta di un ritratto emblematico del passato, risalente a quattro anni fa circa quando faceva la sua comparsa in questo mondo la figlioletta, Stella.

La piccola gioia di Frizzi e Mantovan è tra le influencer più prese e divertite dall’immagine condivisa e inconsapevolmente trascina nell’orda delle emozioni gli altri utenti.

In pochi si aspettavano questa reazione di coinvolgimento. D’altronde buon sangue non mente.