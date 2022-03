Eleonora Incardona fa festa sulla spiaggia, la veste si apre e mostra tutto: “La perfezione esiste” – FOTO

Eleonora Incardona fa viaggiare con la fantasia i suoi fan come sempre, la modella e showgirl in un look audace ed esplosivo

Negli ultimi giorni, Eleonora Incardona sta regalando spettacolo più che mai sul proprio profilo Instagram. La prorompente siciliana sta postando a ripetizione scatti che trasudano fascino incontenibile ed irresistibile, confermandosi una tra le bellezze più acclamate del web di recente.

L’ex cognata di Diletta Leotta è a un passo dai 600mila followers. Un traguardo senza dubbio notevole, che ci dice molto della sua eleganza e della sua sensualità, che i fan di vecchia data hanno imparato a conoscere da un po’.

Volto molto noto soprattutto agli appassionati di calcio, per la sua presenza in diverse trasmissioni importanti di settore, Eleonora sta diventando anche una influencer piuttosto affermata e un volto richiesto dai brand più prestigiosi. Non è un caso che sia stata una tra le celebrità più attive con i suoi scatti nel corso della Milano Fashion Week, dove ha messo in mostra tutta la sua aura seducente.

Conclusa la settimana milanese, Eleonora ha rilanciato con un viaggio negli Stati Uniti che sta documentando con dovizia di particolari sul suo profilo social. Un viaggio fatto di piacere ma anche di importanti appuntamenti di lavoro. Con il minimo comune denominatore della sua bellezza mozzafiato.

Eleonora Incardona, gioca sull’altalena ed evidenzia un fisico incontenibile | Ma qualcuno non si accontenta

Eleonora si trova ora a Miami, dove ha partecipato a una festa sulla spiaggia. Un evento che porta la firma di uno dei marchi più prestigiosi della moda italiana e in cui la bellezza della ragusana risplende come non mai, anche grazie al suo abbigliamento che ne evidenzia la sensualità mediterranea clamorosa.

In costume intero, Eleonora si dondola su una altalena, con una veste di pareo addosso che si apre lasciando intravedere la sua silhouette slanciata e incontenibile. Curve in primo piano che inevitabilmente raccolgono in pochissimi minuti l’approvazione dei fan sotto forma di like e commenti.

Immagini che rasentano la perfezione, curve micidiali, ma c’è anche a chi non basta mai: “Speravo di vedere un po’ di lato B, peccato”.