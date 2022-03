Elisabetta Canalis, il richiamo della natura: la tuta leopardata non contiene niente – FOTO

Elisabetta Canalis in un abito inconsueto ed esageratamente attillato, curve in evidenza più che mai in maniera provocante

Dopo i giorni passati in Italia, Elisabetta Canalis è tornata negli Stati Uniti dalla sua famiglia. Da anni ormai, l’ex velina di Striscia la Notizia ha stabilito la sua vita e i suoi affetti oltreoceano. Ma su Instagram non fa davvero mai sentire la mancanza ai suoi numerosissimi fan.

Il ritorno di Elisabetta in Italia, la settimana scorsa, è stato, come prevedibile, di un certo impatto. Non poteva, la splendida showgirl sarda, del resto, esimersi dall’apparire in grande stile alla Milan Fashion Week. Un evento che ha raccolto il meglio dello showbusiness, dello stile e dell’eleganza italiana e internazionale. E che per questo ha visto lei tra le degne rappresentanti della classe tricolore.

Post e stories dei giorni passati nel capoluogo lombardo hanno confermato per l’ennesima volta ciò che già sapevamo. Elisabetta è una icona di fascino intramontabile, a 43 anni sfodera ancora l’esuberanza e la freschezza di una ragazzina. Senza nemmeno avere bisogno di particolari effetti speciali, nella massima naturalezza, come sempre.

Tornata negli States, ha ripreso la routine di sempre. Ma anche a migliaia di chilometri di distanza, non smette di farci sognare ad occhi aperti e ci regala immagini da capogiro.

Le ultime stories sul suo seguitissimo profilo Instagram – Elisabetta è senza dubbio una delle celebrità più amate, con oltre tre milioni di followers – strappano applausi e la mostrano in una veste inconsueta. Ciò che non cambia è il risultato, sempre e comunque di una sensualità abbacinante.

Elisabetta indossa una tuta attillatissima dalla fantasia leopardata. Un dettaglio che da solo basterebbe ad accendere la fantasia degli ammiratori, ma la sua silhouette perfetta, che risalta ancor di più grazie al tessuto aderente, compie una vera magia. Un fisico esplosivo che lascia davvero a bocca aperta.

Il suo sguardo magnetico e provocante e il risalto delle sue curve in primo piano fanno il resto. Un giorno di ordinario fascino irresistibile, potremmo dire. La Canalis in questo è una garanzia, praticamente da sempre.