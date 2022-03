“L’Eredità”, trovato l’erede di Cannoletta: cifra da capogiro, il record assoluto di stagione è suo

Dall’inizio del programma mai nessun concorrente al gioco della Ghigliottina aveva ottenuto un premio in denaro così alto, da non crederci.

Sembra che ci sia il nome del degno erede di Massimo Cannoletta nel programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. L’ex campione che oggi è presenza fissa sulla rete nel programma della Bortone “Oggi è un altro giorno”, nei mesi scorsi aveva stregato milioni di italiani con la sua preparazione impeccabile tanto da essere stato definito quasi subito “Google vivente”.

Il game show però pare abbia trovato un suo degno sostituto che ha sbaragliato la concorrenza e sta facendo tremare gli altri concorrenti presenti in gara.

Si tratterebbe di un giovanissimo studente di Economia classe 1997 che ha vinto una cifra da paura durante uno dei match più complicati di tutta la competizione. Anche il conduttore è rimasto senza parole, solo una volta prima di lui è accaduto lo stesso, vediamo di chi si tratta e scopriamo il montepremi portato a casa.

L’incredibile vincita di Lorenzo Petrarca, ma visto prima

Il gioco della Ghigliottina è da sempre una delle prove più complicate di tutto il gioco di Rai 1 in quanto bisogna trovare la parola corretta avendo a disposizione solo 5 parole totali. In molti hanno fallito ma non Lorenzo Petrarca che al secondo tentativo ha stupito tutti e si è aggiudicato l’incredibile cifra di 210mila euro.

Per la sua giovane età ha ottenuto il record assoluto di stagione 2022, primato anticipato solo tre anni prima dalla concorrente Valentina che aveva vinto la stessa somma durante la trasmissione di sabato 28 dicembre 2019.

Una vincita che ha mandato su di giri i fan del programma che ogni volta in cui si raggiungono cifre surreali esplodono nei social con commenti entusiasti in cui esprimono la profonda stima per chi ottiene il tanto agognato risultato.

Sarà meno contenta la direzione artistica del gioco che si è vista svuotare le casse da un giovane uomo che però ha dato filo da torcere e resterà a lungo impresso nella memoria di moltissime persone. Che dirà il vero Cannoletta del suo nuovo erede?