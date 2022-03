“Hai dimenticato…” Francesca Inaudi, il nudo artistico nella sua ultima FOTO diventa virale

Francesca Inaudi sorprende tutti col suo scatto di nudo artistico. L’effetto bianco e nero unita alla giusta illuminazione sublimano il momento.

L’attrice Francesca Inaudi è tra le più brave che abbiamo in circolazione nel nostro paese e questo spiega perché la stessa faccia parte sempre di pellicole o fiction importanti. Tra le principali attrici della bella comicità sofisticata italiana, l’Inaudi è stata anche protagonista anni fa nel video di “La tua bellezza” la canzone di Francesco Renga uscita nel 2012.

Un curriculum ricco di progetti cinematografici dove in ognuno di esse ha portato tutta la sua esperienza e quei tratti peculiari del suo modo di fare che la rendono unica. Interessante e controversa, la sua ultima foto ha creato scalpore in rete. I fans ringraziano per il sensuale omaggio.

Francesca Inaudi, il nudo artistico che piace e conquista

Non ci sono parole per descrivere la foto che l’attrice ha postato su Instagram direttamente dal suo seguito profilo e che ha risvegliato i sensi del web. Uno scatto, un nudo integrale raffigurato con maestria, tanto che possiamo definirlo artistico. Qui l’Inaudi stuzzica molto i fans e propone qualcosa di interessante.

“Schiena di Inaudita bellezza” la Inaudi si riprende di spalle col telefonino. La foto è di qualità: sarà l’effetto bianco e nero, la giusta illuminazione e soprattutto la bellissima schiena che riempie tutto l’obiettivo. Senza lingerie e senza nulla addosso, solo un tatuaggio che come suggerisce un utente non si riesce a vedere del tutto perché al di fuori dall’inquadratura: “Curioso di cosa sia il Tatuaggio”.

I commenti sono tantissimi e di haters per fortuna nemmeno l’ombra. Ma del resto cosa si può dire alla Francesca? Una professionista, sempre pacata e che si sta molto dedicando in questo periodo alla sua famiglia. E poi alla fotografia che a quanto pare è una sua passione.

I post social infatti raccontano spesso un viaggio o momenti di nostalgia, il tutto sotto l’acclamazione del web che sa sempre trovare le parole giuste per palesare una profonda stima verso l’attrice.