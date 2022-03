Giorgia Palmas, irresistibile ad alta quota: quello che viene immortalato in FOTO è semplicemente magico

Giorgia Palmas osa sulla neve con un outfit interessante e che sarà preso come spunto dalle tantissime followers.

Giorgia Palmas non smette mai di stupire! I suoi post parlano chiaramente. L’ex velina ha ammaliato tutti con la sua foto postata nella giornata di ieri dove la scollatura senza fine aveva fatto fantasticare i numerosi followers. Ogni foto riesce a trasmettere emozioni e quest’ultima non è da meno rispetto a quella postata ieri, anche se sono due contesti diversi.

Per la conduttrice ogni occasione è buona per confrontarsi con il web anche se in realtà interagisce poco con loro. Poche ore fa si è messa a disposizione dei fans per rispondere ad alcune domande postando quelle che a suo avviso erano interessanti. Tra queste, il segreto della sua incredibile forma fisica.

Giorgia Palmas, fascino ad alta quota: irresistibile

Non ci sono parole per spiegare il legame che lega una madre ai propri figli eppure la Palmas ci riesce con questo scatto e soprattutto dalla semplice e striminzita descrizione che ne offre. Un panorama mozzafiato dove i fans non solo si perdono piacevolmente ma anche commentano palesando un profondo senso di eccitazione per le belle parole spese.

La Palmas infatti si trova in montagna – ricordiamo la settimana bianca insieme a famiglia ed amici – ed ha postato un momento di quell’esperienza sulla neve insieme alla figlia, alla piccolina di casa Mia nel passeggino. “Qualche giorno fa con la mia cucciola in vetta ❤️🧡💛💚💗 Respirando aria pura e creando ricordi…”.

Proprio quel riferimento alla creazione dei ricordi commuove il web che commenta la bellissima foto postata dalla stessa; la Palmas anche in tuta è uno splendore. Insomma, anche l’abbigliamento da sci le dona particolarmente. Qualsiasi cosa indossi la Palmas è sempre un successo. Trionfo di emoji, di cuori e tutto ciò che possa sugellare la stima verso la conduttrice di origini sarde.

“Ti voglio bene tanto ciao grande amica mia e sei adorabile e maestosa” questo è solo uno dei tanti commenti a lei destinati a cui però non risponde. Preferisce dedicarsi alle mamme che le chiedono consigli, lei risponde prontamente condividendo le sue esperienze.