Giovanna e Amadeus sui social lo ammettono: la foto e le parole non mentono. La tenerezza prende il sopravvento

Sono sempre più affiatati Giovanna e Amadeus, nella vita privata e sul lavoro. La coppia, una delle più seguite ed amate del piccolo schermo si è conosciuta proprio lavorando, a “L’Eredità” quando Amadeus era il conduttore e Giovanna una sexy professoressa. Da allora tutto il resto è risaputo.

Oggi, dopo tanti anni, sono tornati a lavorare fianco a fianco. Li vediamo in “Affari Tuoi – Formato Famiglia”, il programma del sabato sera di Rai 1 che vede una versione rinnovata e dedicata appunto alle famiglie del famoso gioco dei pacchi. I coniugi lo conducono insieme accompagnando le famiglie protagoniste alla vittoria e concedendo anche un piacevole spettacolo per il pubblico a casa con momenti di musica e divertimento.

Giovanna e Amadeus, il dolcissimo messaggio social

Giovanna e Amadeus si lasciano andare sui social e mostrano tutto il loro amore verso la loro cagnolina Kira. Su Instagram, infatti, hanno regalato a tutti un tenero scatto del loro quattrozampe scrivendo un messaggio emblematico: “Un altro amore 💝”.

L’affetto che nutrono per la cagnolina è evidente. È entrata a far parte della loro vita circa due anni fa e spessissimo la vediamo negli scatti che Giovanna condivide su Instagram. La coppia l’ha portata anche a Sanremo. Nel corso delle serate del Festival, a tarda notte, i due piccioncini si sono concessi una passeggiata quando in giro ormai non c’era più nessuno e con loro c’era anche Kira.

Nello scatto in questione la cagnolina è sdraiata su un bel prato verde e scruta con attenzione qualcosa che ha attirato il suo sguardo. Gli occhi fissi davanti a sé e per un attimo ha messo da parte i suoi giochi. A terra, vicino le sue zampe, la sua pallina morbida in azzurro.

Kira è un membro a tutti gli effetti della famiglia e Giovanna, Amadeus ed il piccolo José Alberto si divertono un mondo a giocare con lei e farle le coccole. Spesso il figlio della coppia e la cagnolina si addormentano insieme sul divano sotto lo sguardo vigili di Giovanna.