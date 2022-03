Guerra Ucraina, il vicepremier: “Putin potrebbe finire in carcere”

Secondo quanto dichiarato dal vicepremier britannico Dominic Raab, il presidente russo Putin potrebbe finire in carcere con pesanti accuse.

Anche la guerra ha le sue regole. Norme che non devono in alcun modo essere violate, pena il banco degli imputati presso il Tribunale Penale Internazionale. Tutti ricorderanno il processo di Norimberga, avviato a carico dei gerarchi nazisti che durante la seconda Guerra mondiali si macchiarono di indicibili crimini e tra questi il tristemente noto sterminio degli ebrei.

Tornando ai nostri giorni, violare determinate disposizioni come attaccare ingiustificatamente un Paese prendendo di mira obbiettivi civili, rappresenterebbero pesanti capi d’accusa. Ed è quello che oggi si recrimina a Vladimir Putin ed alla sua Russia a seguito dell’invasione in Ucraina.

Russia, il vicepremier britannico: “Putin? C’è la concreta possibilità che finisca in carcere”

“Potrebbe finire in carcere, la possibilità è concreta”. Con queste parole, riporta LaPresse, il Ministro della giustizia britannico e vice premier Dominic Raab ha commentato gli ultimi sviluppi relativi alla posizione di Vladimir Putin.

La sua scelta di invadere l’Ucraina e portarne nei suoi confini una sanguinosa guerra – che sta vedendo coinvolti numerosi civili- potrebbe costargli dinnanzi al Tribunale Penale Internazionale gravissime imputazioni. Ma non sarebbe l’unico a finire sul banco degli imputati. Tutti coloro i quali operano in Ucraina sotto il suo comando, eseguendo ordini del tutto illegali, sarebbero destinati alla stessa sorte. Le accuse sarebbero quelle di crimini di guerra concretatesi nell’ingiustificato attacco ad un Paese, nell’aver bersagliato obbiettivi civili, non rispettando il diritto vigente.

Dominic Raab sul punto ha precisato: “Al di là della situazione di Putin – riporta LaPresse- ogni comandante che opera in Ucraina, o anche a Mosca, da oggi è a conoscenza che – quando riceverà ed eseguirà ordini illegali, come ad esempio prendere di mira civili o altro, di attaccare siti illegali- il Tribunale penale internazionale sarà pronto ad agire”. Secondo il vice premier Il rischio di arrivare sul banco degli imputati per loro è concreto, in ugual modo la possibilità di essere arrestati e finire in carcere per aver eseguito quegli ordini.

Un messaggio chiaro e conciso. Nessuna delle azioni sino ad oggi compiute saranno dimenticate e Mosca dovrà assumersi le proprie responsabilità dinnanzi all’intero Pianeta.