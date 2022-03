Karina Cascella accanto al suo amore più grande, lo short però distrae e manda su di giri i fan. FOTO surreale

L’imprenditrice zittisce tutta la sua community mostrandosi con pantaloncini inguinali che mettono in risalto le sue gambe snelle e toniche. Cosa volere di più?

Questa guerra imminente sta gettando nel panico chiunque e neppure la showgirl e imprenditrice bergamasca Karina Cascella ne è immune. Finora zitta sui social riguardo il tema, ieri ha però abbassato la guardia e ci ha rivelato il suo stato d’animo affranto.

Nel post pubblicato poche ore fa nel feed della sua pagina Instagram leggiamo infatti cosa pensa a riguardo:

“Io inconsapevole (ancora una volta) che speravo in una primavera serena…Magari lo sarà…No? Cosa ne pensate voi…Vi leggo tutti❤️ #sperareinunmondomigliore”. Migliaia le persone che hanno risposto al suo appello, tanti però anche quelli che si sono complimentati per la sua bellezza. Vediamo la foto per capire…

Karina Cascella fa faville, la ventata d’aria fresca di cui si aveva bisogno

