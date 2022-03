Masterchef 11, Chef Locatelli si commuove nel finale: il motivo è da brividi

Masterchef 11, Chef Locatelli attira l’attenzione. La commozione è evidente ma perché? Vi sveliamo tutto

Ieri sera si è conclusa un’altra bella e intesa stagione di Masterchef, il cooking show di Sky Uno prodotto da Endemol Shine Italy che vede sfidarsi gli aspiranti chef sotto gli occhi attenti della giuria stellata. Anche per l’undicesima edizione il programma ha visto in giuria Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Una triade ormai affermata anche se Locatelli è di certo il componente più fresco e giovane del gruppo, giunto alla sua quarta edizione. Quella di ieri è stata una gran bella sfida, fatta di giovani ragazzi che si sono messi in gioco e hanno stupito, non poco, i giudici. La vittoria? A Tracy Eboigbodin, 28enne originaria della Nigeria ma veneta di adozione.

Masterchef 11, Chef Locatelli: cosa succede? La verità

Masterchef 11 ha visto trionfare dunque una donna, ma non solo. Ha premiato l’inclusione, il mix tra culture, l’abbraccio tra popoli che Tracy incarna. Proprio questo la giovane ha dimostrato nei suoi piatti che sono stati un omaggio all’Italia, il Paese che l’ha accolta e l’ha fatta crescere con uno sguardo sempre rivolto al suo Paese di origine, fatto di colori e di spezie.

Tracy ha denominato la sua proposta “L’Abbraccio”, il simbolo per lei tra due elementi diversi e distanti che si incontrano e ricevono uno dall’altro.

Prima di annunciare i vincitori, i giudici hanno ripercorso i momenti più belli di Masterchef 11 per i tre finalisti, poi prima del verdetto, il colpo di scena. Chef Locatelli si è fermato e si è commosso, gli occhi lucidi a favore di camera sono evidenti. Un gesto che non è passato inosservato.

Ma perché un’emozione così forte? Felice per il nome di Tracy? Certo, ma non è tutto. Per lui, infatti, potrebbe essere l’ultima edizione nel programma di Sky Uno. Non c’è nulla di confermato ma l’ipotesi di un suo addio potrebbe essere molto probabile.

Già lo scorso anno si era insinuata questa eventualità in seguito ad uno sfogo della moglie dello chef stellato e conosciuto in tutto il mondo. Plaxy Locatelli aveva detto, infatti, al Corriere della Sera di soffrire la lontananza del marito confessando che Masterchef “ci ha stravolto la vita”.

Le titubanze per l’undicesima edizione erano state messe da parte, sarà così anche per Masterchef 12 oppure Chef Locatelli finirà la sua corsa?