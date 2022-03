Michela Quattrociocche attira l’attenzione dei fan con uno scatto mozzafiato: il suo sguardo è ammiccante, mai vista così

E’ stata una tra le più invidiate dal pubblico femminile per aver lavorato a fianco di Raoul Bova nei film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare, Michela Quattrociocche è un’attrice molto nota e amata dagli italiani.

Oggi è molto attiva sui social dove vanta di più di quattrocentocinquantamila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti strepitosi. In tanti hanno notato in lei un cambiamento dal suo esordio, all’epoca era poco più che adolescente alla ricerca della sua strada.

Michela Quattrociocche, sguardo seducente e labbra da baciare – FOTO

Sensuale, seducente e sempre sul pezzo. Michela Quattrociocche sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. Le sue foto diventano immediatamente virali ed è difficile resistere a così tanta bellezza.

L’attrice ha appena pubblicato l’ultimo post, si tratta di un primo piano dove mostra i suoi occhi verdi intenti a guardare altrove rispetto all’obiettivo e le sue labbra diventano il sogno proibito di molti.

“Un per sempre è composto da tanti ora” ha scritto la vip che ha conquistato like e commenti di ogni tipo. Tra i tanti messaggi si legge: “Io e te tre metri sopra il cielo”, poi ancora “Quanta freschezza e naturalezza”, qualcun altro ha aggiunto: “Sono finte?”, facendo riferimento alle sue labbra.

Che il nuovo amore abbia fatto risbocciare la Quattrociocche? Dopo la separazione dal marito Alberto Aquilani, l’attrice sembra essersi innamorata di un altro uomo che le sta facendo vivere una favola. A supportarla ci sono le sue bimbe con le quali trascorre molto tempo.

In tanti si chiedono se ci sarà un suo ritorno in televisione o al cinema, per il momento però l’ex moglie del calciatore sembra non avere risposte. Si sta dedicando alla famiglia, a shooting fotografici e a campagne pubblicitarie.

C’è una nuova luce nei suoi occhi ricca di novità e progetti da realizzare, i fan non possono fare altro che seguirla e sostenerla in questo percorso che ha intrapreso.