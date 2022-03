“Miss Italia” 1994: che fine ha fatto la vincitrice? Novità epocale introdotta nel concorso

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1994

“Miss Italia” è da sempre il concorso di bellezza più amato in tutto il paese. Fin dal secondo dopoguerra, orde di giovani donne hanno inseguito il successo puntando sulla loro avvenenza come biglietto da visita per accedere al mondo dello spettacolo. Tuttavia, non sono sufficienti le doti fisiche se non supportate da studio, carisma e indubbiamente talento. Inoltre, è necessaria anche la volontà di proseguire verso un percorso difficile e che richiede la rinuncia all’aspetto più privato della propria vita.

A trionfare durante la 52esima edizione di “Miss Italia” fu la 22enne Alessandra Meloni. La gara si svolse a Salsomaggiore Terme in due serata, il 2 e 3 settembre, con la conduzione dell’amatissimo Fabrizio Frizzi. Per il secondo anno consecutivo fu designato come presidente di giuria l’attore Franco Nero. Che fine ha fatto oggi la reginetta di bellezza che conquistò l’ambita fascia?

“Miss Italia”, edizione 1994: cosa ne è stato della vincitrice

VAI SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE TUTTO SU “MISS ITALIA” 1994