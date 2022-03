Una donna di 44 anni, madre di due bambini, è morta ieri pomeriggio a Tamai di Brugnera (Pordenone) dopo essere stata investita da un’auto mentre faceva jogging.

La 44enne si stava allenando nei pressi del cimitero della frazione quando improvvisamente la vettura, condotta da un anziano, l’ha centrata in pieno scaraventandola in un terreno adiacente alla carreggiata. Il conducente ha lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la donna in ospedale. Qui i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

La vittima è Francesca Manfè, 44enne residente nella piccola frazione. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dai quotidiani locali e dalla redazione de Il Messaggero, la donna stava facendo jogging nei pressi del cimitero quando è stata travolta dalla vettura, alla guida della quale si trovava un anziano. Un impatto molto violento che ha fatto terminare la 44enne in un campo a diversi metri di distanza. L’automobilista si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi.

Tempestivo l’intervento del personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza e di un’eliambulanza. Lo staff medico ha prestato le prime cure alla 44enne che è stata poi trasportata d’urgenza presso l’ospedale, dove è deceduta poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’investimento. A nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri. I militari dell’Arma, svolti i rilievi di legge, stanno ora indagando sulla dinamica dell’incidente costato la vita alla donna che, scrivono i colleghi de Il Messaggero, lascia due figli di 10 e 15 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia ed in ricordo di Francesca apparsi sui social network nelle ultime ore.