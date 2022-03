“Santo cielo, svengo!”, Roberta Morise scollatura estrema: la camicetta si apre e mostra una meraviglia – FOTO

La showgirl ha realizzato un nuovo shooting mozzafiato al limite del legale, stavolta più di qualcuno ha rischiato un infarto.

Grandi novità in arrivo nella vita privata della bella calabrese Roberta Morise che dopo “L’Eredità” sta per approdare a “L’Isola dei Famosi” in onda su Canale 5 dal prossimo 20 marzo.

Sappiamo già che i naufraghi saranno divisi in due squadre, single e coppie, e che Roberta dovrebbe approdare da sola in Honduras, entrando a far parte proprio dei single. Si prospettano picchi di ascolto molto alti vista la sua presenza nel reality, nel frattempo lei però dà filo da torcere ai fan pubblicando scatti al limite del peccaminoso nei suoi canali social

“Bellezza mozzafiato. Meravigliosa creatura❤️”, “Bellissima la nostra calabrese ❤️”, “Spettacolare”, “Wow che sguardo sexy❤️”, “Santo cielo, svengo così!”. Sono solo alcuni dei messaggi carichi di affetto che i fan le hanno mandato dopo la pubblicazione dello scatto focoso tutta da guardare.

Roberta Morise manda in manicomio, illegale strega migliaia di fan

