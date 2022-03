Stefano De Martino dice addio alla Rai, nuovi progetti in ballo. La notizia arriva come una doccia fredda

Il conduttore sembra aver deciso, non si torna più indietro con la Rai che gli aveva proposto una nuova partecipazione super allettante.

Si mette male per la Rai che all’improvviso ha visto andare via il giovane conduttore su cui aveva investito soldi ed energie. Stefano De Martino pare abbia fatto le valigie in fretta e furia dando il ben servito alla produzione con cui aveva iniziato le registrazioni della nuova stagione di “Made In Sud”.

Ora si valuta di inserire un nuovo volto al suo posto, si parla anche di una donna, magari Flora Canto oppure Lorella Boccia. L’ex marito di Belen era uno dei nuovi volti su cui la rete pubblicata stava puntando alle corse dei cavalli per via della sua aria fresca ed il suo modo garbato di conquistare il pubblico a casa.

Negli ultimi anni oltre a “Made in Sud”, lo abbiamo visto anche a “Stasera tutto è possibile” in queste settimane in tv, passando per “La notte della taranta” e “Bar Stella”. Ma dove andrà a parare De Martino quindi?

Stefano De Martino ha deciso, la sua nuova vita inizia in Mediaset

La signora di Canale 5 Maria De Filippi lo avrebbe richiesto ancora una volta per ricoprire la carica di giudice al serale di “Amici” e lui non si sarebbe fatto scappare una proposta del genere. Proprio il talent è stato per lui il trampolino di lancio che gli ha permesso di emergere prima come allievo, poi nel corpo docenti e infine come conduttore.

De Martino avrebbe in ballo, secondo voci ufficiali, proprio con la moglie di Costanzo anche un altro progetto top secret che sta incuriosendo molto il mondo dei giornali scandalistici ma che al momento non è stato fatto trapelare neppure da Dagospia.

Non si sa di cosa si tratti, forse uno show tutto suo? È presto per dirlo, ma sicuramente sarà un modo per stare più vicino proprio a Belen con cui in queste settimane è sempre più legato e che proprio grazie a Maria anche lei sta lavorando come showgirl e conduttrice in varie trasmissioni della rete. Pura casualità quella del ritorno in Mediaset del papà napoletano?