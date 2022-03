Si dice che non c’è due senza tre, ma nel caso di Amadeus tre non è sufficiente. Sarà lui ancora una volta a ricoprire il ruolo del direttore artistico del Festival 2023 e 2024.

La notizia è ufficiale ed è stata comunicata dopo l’incontro tra Amadeus, il Direttore e l’amministratore delegato della Rai. Non è stata una grande sorpresa per il pubblico in quanto era già da qualche settimana che si parlava di una possibile conferma del conduttore dopo il successo dell’ultimo Festival.

Sono tre anni in cui Amadeus ricopre il ruolo di conduttore e Direttore artistico del Festival, dopo molti anni di attesa e gavetta, finalmente anche per lui è arrivato il momento di calcare un palco che rappresenta da sempre l’apice per il successo di ogni conduttore. Amadeus ha in questi tre anni, dimostrato talento e capacità empatica con gli artisti ed anche con il pubblico, ma soprattutto ha fatto del suo meglio durante lo scorso anno, in cui a causa della pandemia, l’Ariston non ha potuto ospitare la platea di ospiti come ogni anno e per Amadeus è stata una sfida ancora più ardua, che però ha superato brillantemente ottenendo grande riscontro mediatico.

Grande successo per Amadeus: confermato come Direttore artistico del Festival 2023 e 2024

Nel Festival di Sanremo 2021, fu Amadeus a dichiarare che non avrebbe fatto il Direttore artistico dell’anno successivo, ma come tutti sappiamo le cose sono poi cambiate ed è da poco tempo terminato un nuovo Festival in cui alla conduzione c’è stato di nuovo un eccellente Amadeus.

Dopo la fine delle cinque serate e la vittoria di “Brividi”, canzone portata in gara da Mahmood e Blanco, il successo è alle stelle: i brani stanno continuando ad avere la meglio nelle classifiche e gli ascolti delle serate sono stati da record. Tutto questo, dopo un colloquio tra Amadeus, Stefano Coletta e Carlo Fuortes, ha portato ad una conclusione: è con gioia che è stato comunicato il Direttore artistico ufficiale dei prossimi due Festival di Sanremo, un professionista che ha deciso di non tirarsi indietro come segno di riconoscimento nei confronti di tutto questo calore ricevuto, di chi stiamo parlando? Del grande Amadeus.