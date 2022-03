Valentina Vignali, l’ultima FOTO manda su di giri il web: la combo azzeccata dona intensi sospiri

Valentina Vignali, la splendida influencer è pronta a far parlare di sé. Nelle ultime foto è semplicemente uno schianto.

Non ci sono parole per spiegare il fascino che sprigiona Valentina Vignali, o meglio abbiamo utilizzato tutti gli aggettivi presenti nel nostro dizionario. La cestista nonché quotata influencer sa sempre come stupire ed ammaliare il suo pubblico. Sarà quel suo modo di fare e quell’apparire irraggiungibile che manda in estasi il web.

In realtà la giovane atleta ha quel suo lato modesto che lo sprigiona nei confronti degli stessi followers: quando infatti le viene fatta una domanda o chiesta una qualsiasi cosa lei è sempre pronta a rispondere, a differenza di molte sue colleghe che tendono a risultare assenti nei confronti di chi li sostiene.

Valentina Vignali, la FOTO manda su di giri il web: la combinazione da mille sospiri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La mise scelta dalla Vignali per quest’ultimo scatto sicuramente non passa inosservato, uno stile che piace e reso ancora più fantastico dalla splendida fisicità della stessa; le sue gambe chilometriche – note a tutte ed anche simpaticamente invidiate – sublimano la tuta che indossa: super luminosa, effetto discomusic anni ’70.

Un gradevole ritorno ai tempi passati, un omaggio all’esplosivo decennio che pochi fans di Valentina hanno vissuto in prima persona. Abbinata alla tuta sulle tonalità del malva e super attillata, una giacca lunga e aperta frontalmente di un giallo che non passa inosservato.

Inutile dire le numerose reazioni del web: non stupisce il fatto che venga super acclamata sul web ed i commenti sono tutti per lei. Gli aggettivi si consumano davanti ad una bellissima visione, anche stavolta la Vignali ha fatto centro ed è riuscita ad accaparrarsi tutti gli sguardi indiscreti della rete ricevendo sempre e solo commenti positivi.

A quanto pare la Vignali riesce a tenere testa ai possibili haters e difatti non ve n’è traccia, anzi qualcuno in maniera scherzosa ammette che la Vignali più “invecchia” e più diventa bella. Una presenza imponente, in continua evoluzione e che sa sempre come lasciare senza fiato.