È stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne: classe 1983, Jonas Berami ha conquistato i telespettatori italiani con la sua bellezza ed ironia

Sono oltre vent’anni ormai che Maria De Filippi conduce Uomini e Donne, il famoso programma di Canale Cinque dove vediamo tutti i giorni persone che provano a cercare l’amore. Tante coppie si sono formate in quello studio, c’è chi si è addirittura sposato e avuto dei figli. C’è chi invece ha preso una strada completamente diversa.

Da più di dieci anni al trono classico è stato affiancato il trono over, dove vediamo persone della seconda e terza età provare a cercare l’amore. Incredibilmente, questo format ha riscosso un incredibile successo e per questo è stato unito a quello classico. I tronisti sono soltanto i giovani e negli anni ne sono passati tantissimi per il programma di Maria, ma tra quelli che hanno riscosso più successo in assoluto, non possiamo citare Jonás Berami.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Jonas Berami?

Jonás arrivò nel programma di Maria De Filippi con un obiettivo ben preciso: voleva trovare l’amore e, sopratutto, riuscire a dare un indirizzo alla sua vita traballante. Essendo molto giovane, infatti, il ragazzo passava da una donna all’altra senza mai riuscire ad incrociare quella giusta. Sperava di innamorarsi ma in ogni caso non credeva davvero di poterci riuscire.

Poi è arrivata Rama Lila a mettere tutto in discussione: una ragazza un po’ fuori di testa che riuscì a mandarlo in tilt. Il loro amore fece sognare migliaia di telespettatori, ma purtroppo non ha avuto vita lunga. Ad oggi i due hanno intrapreso due strade completamente differenti. Rama è felice insieme al figlio avuto qualche anno fa mentre Jonás ha continuato la sua carriera come attore. In seguito, ha trovato l’amore tra le braccia della sua Ariadna.