“Mamma che gno***” Virginia Raffaele, tutti gli occhi su di lei: le FOTO non necessitano spiegazioni

Virginia Raffaele, la bellissima e talentuosa attrice sorprende con i suoi ultimi scatti: tutti gli occhi su di lei.

Si conosce ormai da tanti anni Virginia Raffaele, la 41enne romana che è ad oggi tra i personaggi più completi che abbiamo nella televisione italiana. Google per descriverla la definisce “attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica, televisiva e doppiatrice italiana” un modo di stare sul palco autentico e d’impatto.

Tra le protagoniste di LOL2, l’esilarante show firmato Amazon, il web si è scatenato sul suo profilo dopo aver postato alcune foto che non necessitano di alcuna spiegazione. Lei bellissima come sempre, lascia tutti senza fiato. Quando il talento e la bellezza si unificano, il connubio diventa altamente pericoloso.

Virginia Raffaele le attenzioni del web sono tutte su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

Un momento bello e intenso che gli spettatori di LOL2 non avranno assolutamente perso. L’abbraccio tra la Raffaele, Maccio Capatonda e Corrado Guzzanti, protagonisti del format e ritenuti dal web tra i più promettenti. In tanti infatti pronti a sottolineare come ci sia un’esplosione di talento tra questi tre grandi personaggi che portano alta la bandiera della comicità italiana.

Ma di quella ricercata, raffinata e che non è di immediata intuizione. Il web è pazzo di lei e non è un caso che sotto il post troviamo tantissimi commenti di stima per l’artista. “Tu non sei una persona, tu sei una trasformista, tra le più grandi che abbia mai visto” scrive un utente ammaliato certamente dalla presenza di Virginia.

Sappiamo bene quanto Virginia sia bellissima e con una incredibile presenza fisica; quando infatti imita Belen Rodriguez – tra i suoi personaggi di punta – le gambe chilometriche e la perfezione fisica sono assolutamente sue e riesce a calarsi benissimo nel personaggio.

Ricche le storie dell’attrice e imitatrice: una raccolta che la stessa fa di tutte le storie che il web ha a lei dedicato. Un modo certamente per ringraziarli per aver rivolto a lei un messaggio. Un vortice di affetto che dimostra ancora di più come Virginia con il suo talento abbia contribuito a rendere LOL2 indimenticabile.