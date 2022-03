Cristina Chiabotto torna a far sognare il pubblico mostrandosi in tutta la sua bellezza: la visione fa battere i cuori.

35 anni, piemontese e dalla bellezza travolgente. Cristina Chiabotto non smette mai di stupire i fan con il suo fascino intramontabile: modella e conduttrice, anno dopo anno ha raggiunto un grande successo costruendo una brillante carriera.

Il suo esordio risale al 2004 a seguito della vittoria di Miss Italia: da allora ha preso parte a format di successo e collaborato con importanti brand. Accanto a tutto questo ha raggiunto molto seguito sui social: 611 mila follower su Instagram, sul suo feed da sogno racconta la sua quotidianità scandita tra set e attimi spensierati.

Per quanto riguarda la sfera privata è legata a Marco Roscio, manager tornese attivo nel mondo dello spettacolo, con cui si è legata in matrimonio nel 2019. Lo scorso anno, il 7 maggio 2021, ha partorito la sua prima figlia, chiamandola Luce.

Un evento felice che ha ripreso sui social raccontando le emozioni vissute: dopo la nascita della sua piccola è tornata in splendida forma, come dimostrano le foto della sua gallery Instagram. A queste si è aggiunto un post stratosferico in cui è ritratta stupenda.

Cristina Chiabotto: fisico incredibile, fan in tilt

