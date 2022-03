Ambra Lombardo. L’ex concorrente di “Miss Italia” e del “Grande Fratello” pubblica uno scatto su Instagram che fa sobbalzare i cuori degli ammiratori: un vero splendore

Nata Modica, città del cioccolato in provincia di Ragusa, il 10 gennaio 1986, Ambra Lombardo ha tentato un primo approccio nel mondo dello spettacolo partecipando al celebre concorso di “Miss Italia” nel 2004, edizione vinta poi da Cristina Chiabotto. La Lombardo non tornò a casa a mani vuote ma si aggiudicò la fascia di Miss Moda Mare L’Aura Blu e Miss Chi.

Tuttavia, non si diede per vinta. Dopo essersi trasferita nella capitale mondiale della moda, la città di Milano, ha intrapreso una proficua carriera nel fashion system. Contestualmente non ha trascurato la sua formazione culturale coltivando la passione per il mondo dell’arte. Si è iscritta, infatti, alla facoltà di Scienze dei Beni Culturali, specializzandosi in Archeologia ed è oggi un’insegnante di Lettere e Filosofia in un liceo. “Prof. Davvero. Sì, davvero” – sottolinea la stessa Ambra Lombardo nella bio sul suo profilo Instagram.

Ambra Lombardo: la professoressa con il fisico da modella che fa impazzire il web

Ha ottenuto un impennata di popolarità partecipando nelle vesti di concorrente alla sedicesima edizione del famoso reality “Grande Fratello”, condotto all’epoca da Barbara D’Urso.

In quell’occasione ha conosciuto l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli. Tra di loro è scoppiata un’intensa passione proseguita anche fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, la relazione non è durata e si è conclusa alla fine del 2020.

È stata la stessa Ambra Lombardo ad annunciare l’inizio di un nuovo rapporto sentimentale con Lorenzo Cascino, esperto in comunicazione aziendale, responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home. Di lui a scritto: “Sì che si era capito… Ma… Nuntio vobis gaudium magnum: habemus fidanzatum!

Che poi, veramente: Lorenzo è un sant’uomo! Ha la pazienza di Giobbe! Il seggio pontificio glielo daranno ad honorem! Sempre elegante e dimesso, è capace come nessuno di gestire le mie follie”.

A quanto pare il loro rapporto sta per entrare in una fase successiva. Con una romantica proposta realizzata il giorno di San Valentino, Lorenzo ha chiesto ad Ambra di diventare sua moglie. La risposta è stata indubbiamente affermativa.

Chissà dove trascorreranno la luna di miele; forse in un posto dove la bella modella possa sfoggiare i bikini della sua capsule collection personale. Nel frattempo li mostra con orgoglio sul suo profilo Instagram mettendo in mostra un fisico pazzesco. Un unico voto è garantito per la sensuale prof: 10 e lode.

“Sei la Dea della bellezza: irraggiungibile” – scrive un fan totalmente rapito dalla sua bellezza fuori scala.