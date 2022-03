La storia – non storia tra Jessica e Barù sta tenendo tutti incollati allo schermo nelle ultime settimane: i recenti sviluppi, però, hanno spiazzato i fans della coppia

Jessica e Barù sono una delle coppie più amate di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip, anche se coppia per davvero non lo sono. Infatti, la Principessa, da diverse settimane ha cominciato un corteggiamento sfrenato nei confronti dell’altro concorrente, ma Barù ha sempre messo in chiaro di vederla soltanto come un’amica.

Barù, che è un tipo piuttosto ironico e intraprendente, ogni tanto ha scherzato sul fatto di poter avere un futuro insieme a lei, ma sono sempre stati momenti di goliardia dove chiaramente non diceva sul serio. Infatti, proprio la scorsa settimana, Barù ha preso da parte la principessa dopo aver respinto un suo bacio e averla vista rimanerci male, e le ha detto che se non riesce ad accettare di avere con lui soltanto un’amicizia, è pronto ad allontanarsi.

Grande Fratello Vip, Jessica e Barù ai ferri corti: i due sono sempre più distanti

La scorsa sera, Barù si è ritrovato in piscina insieme a Giucas e Davide. Casella ha provato ad indagare e a chiedergli cosa c’è tra lui e la principessa. Barù è stato molto secco nelle sue risposte: non gli piace, non crede affatto che potrà mai esserci qualcosa tra dai loro, la vede soltanto come un’amica e sì, fisicamente lo attrae, ma non ha intenzione di legarsi ad una donna in questo momento.

Questa mattina, Jessica si è svegliata decisamente di cattivo umore. Sfogandosi con la sua amica Sophie, ha esternato un dubbio che ha cominciato a nutrire nelle ultime ore. Pensa che Barù l’abbia soltanto presa in giro, che abbia giocato con lei per poter arrivare in finale, perché nelle ultime settimane gli ha promesso cose che di fatto non ci sono mai state tra di loro.

Il web si è diviso in merito: c’è chi la pensa come Jessica e chi, invece, pensa fermamente che la principessa abbia messo in atto questa strategia per superare il telefoto di lunedì, passando così da povera vittima.