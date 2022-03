“Quanto sei bella”: Annalisa osa, shorts inguinali e posa da infarto. La visione irresistibile manda in tilt i fan – FOTO

Annalisa ha mandato in estasi il popolo del web mostrandosi incredibile: tra la posa da sogno e la mise i fan sono rimasti folgorati.

Fascino a non finire e talento incredibile. Annalisa si è distinta nel panorama dello spettacolo con la sua voce, le sue hit di successo e la sua bellezza. Nata 36 anni fa a Savona, da sempre è stata appassionata di musica riuscendo a trasformare questo amore nella sua professione.

In infanzia ha studiato diversi strumenti musicali, per poi da adolescente creare una sua band. Parallelamente ha portato avanti gli studi conseguendo la laurea in fisica. La svolta nel suo percorso arriva con la partecipazione alla decima edizione di “Amici” conquistandone il secondo posto.

Trampolino di lancio della sua carriera, da allora ha raggiunto innumerevoli traguardi scalando le classifiche e calcando importanti palchi. Accanto a tutto questo ha conquistato una grande popolarità sul web: 1 milione di follower su Instagram, il suo feed è una raccolta di scatti da sogno dalla sua vita professionale e personale, accomunati dalla sua bellezza e verve travolgente.

Ogni contenuto fa subito il pieno di like come è successo a seguito dell’ultimo post che ha condiviso.

Annalisa, mise e posa da infarto: fan nel delirio

Per vedere l’ultimo post da Annalisa, vai su Successivo