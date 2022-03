Benedetta Parodi porta la luce ed i colori su Instagram. Le basta una giravolta per risplendere ma c’è chi chiede più audacia

Benedetta Parodi, regina dei fornelli, sui social ed in televisione, è amatissima dal suo pubblico. Quasi “venerata” per le sue proposte culinarie sempre molto invitanti ma senza eccessi, riceve anche un sacco di complimenti per i suoi look eleganti, fashion e a volte anche con un pizzico di sensualità.

Non solo professionista affermata, ma anche moglie super innamorata con un feeling indiscusso con il suo Fabio Caressa e mamma di due splendidi ragazzi. Solo qualche giorno fa è stata pizzicata a fare shopping con Eleonora ormai quasi maggiorenne e le sue amiche.

Quasi non si nota la differenza, con Benedetta che guida le ragazze tra i negozi di Milano alla ricerca del capo perfetto. Pronta a dare consigli e a supervisionare tutto, la Parodi è una perfetta compagna di acquisti per le teenager.

Benedetta Parodi e la prove di primavera: il VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

In fatto di stile, lo abbiamo detto, Benedetta Parodi non ha nulla da imparare, se mai sono le altre che la invidiano. Ancora una volta ha mostrato il suo gusto su Instagram con una carrellata di look preparandosi alla primavera.

Un tocco di colore, di sorriso e di spensieratezza dedicato ai suoi fan che la giornalista sorella di Cristina definisce “Prove di primavera” grazie ad uno dei brand più iconici del Made in Italy per la moda femminile, Twinset.

Jeans a zampa che è tornato di moda, tacchi ed un via vai di maglie: camicia a giro maniche da mettere sia dentro che fuori i pantaloni, magliettina rosa, e poi ancora in white o a righe con le maniche a sbuffo. A Benedetta basta fare una giravolta per cambiare look.

Sorride, si sposta i capelli ed in un attimo sui social è primavera. I suoi fan sono pazzi di lei. La descrivono come una donna sempre elegante anche quando indossava la tuta da neve per la sua vacanza in Lapponia.

Uno dei suoi fan non resiste e dice: “Mmm amoree” ma c’è anche chi vorrebbe di più da lei, un pizzico di audacia e sensualità. “Bellissima ma mancano le minigonne!!!” sottolinea un altro.