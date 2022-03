Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo dei magici giorni in Francia con i loro bambini. Dopo due anni di pandemia e quarantene, hanno deciso di concedersi una vacanza

Chiara Ferragni e Fedez sono due dei personaggi più amati del mondo dei social. I due hanno raggiunto il successo singolarmente nel corso delle loro carriere, poi qualche anno fa i loro cammini si sono incrociati e si sono follemente innamorati l’uno dell’altro. Da allora hanno deciso di passare il resto della loro vita insieme, mettendo anche su famiglia.

Nel 2018 è venuto al mondo il loro primogenito, Leone Lucia Ferragni. Il web si è affezionato subito al piccolo, che crescendo, con la sua incredibile ironia a tratti precoce per un bambino della sua età, è entrato nel cuore di chiunque. Negli ultimi giorni, Leone è partito insieme a suo padre e sua sorella Vittoria per la Francia, raggiugnendo così Chiara Ferragni che era andata lì per lavoro.

Chiara Ferragni e Fedez a Disneyland con Leone e Vittoria: la FOTO diventa virale

