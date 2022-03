Fabrizio Corona è molto spesso il protagonista di articoli di gossip, per la sua vita professionale, le sue storie amorose e per i suoi cattivi rapporti con la giustizia.

Durante questi giorni di tensione che vedono coinvolti principalmente la Russia e l’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelens’kyj ha lanciato un appello al popolo italiano, sollecitando chiunque voglia farsi avanti, a raggiungere l‘Ucraina per fronteggiare la guerra.

Corona dopo quest’appello da parte del Presidente dell’Ucraina, ha condiviso sul suo profilo un video dove si è dichiarato pronto ad andare in soccorso del popolo in questo momento vittima della guerra e nel caso, morire in gloria. Fabrizio si è mostrato molto attento alle vicende che coinvolgono l‘Ucraina negli ultimi giorni ed è evidente a tutti che c’è bisogno di altre persone pronte a resistere al fianco degli ucraini, lottando per evitare altre vittime e per fronteggiare la Russia e l’attacco da parte di Putin. Corona ha pubblicamente espresso la sua volontà nel partire e andare in soccorso agli ucraini e questo inevitabilmente ha scatenato molti commenti sul web.

Fabrizio Corona risponde all’appello del Presidente Volodymyr Zelens’kyj: “Sono pronto a fronteggiare la guerra”

Dopo il video in cui Corona ha dichiarato di voler partire per l’Ucraina, non sono mancati i commenti sotto al post da parte di coloro che seguono Fabrizio ed anche di chi, pur non essendo tra i suoi follower, conoscono attraverso le notizie frequenti in cui Corona è protagonista, le vicende in cui è spesso coinvolto.

“Ma dove vai che se vola anche solo uno schiaffo tu ne prendi 20?“ ,questa frase è una tra quelle dei commenti, a quanto pare in molti non hanno condiviso il gesto apparentemente altruista di Corona, facendo riferimento anche alla sua vita in questo momento. É notizia ormai diffusa da tempo, quella dei domiciliari di Fabrizio, il quale sta continuando il suo percorso terapeutico assegnatogli una volta uscito dal carcere. Anche l’ironia non è mancata tra i commenti, c’è chi gli ha scritto a suon di battutine che non può andare da nessuna parte visto che al momento non gli è concessa piena libertà. Insomma pare che il popolo del web abbia poco apprezzato la volontà di Corona nel partire per l’Ucraina, sarà forse perché non si è dimostrato un uomo affidabile?