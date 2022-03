Dal mese di aprile, dopo le festività pasquali, cambieranno le regole anti Covid. Verranno eliminate alcune restrizioni tra cui la mascherina nei luoghi al chiuso e il super green pass. Vediamo i dettagli

Dopo Pasqua cambierà lo scenario della regole adottate per il contenimento della pandemia di Covid19. Ufficialmente terminato lo stato di emergenza, vi saranno alcuni cambiamenti importanti che garantiranno finalmente maggiore libertà ai cittadini italiani.

Nuove regole anti-Covid verranno applicate subito dopo le festività pasquali. Un punto di svolta per tutto il paese che finalmente, dopo più di due anni, può riassaporare parte della libertà di cui il diffondersi della pandemia l’aveva privato. Vediamo nel dettaglio cosa cambierà da aprile, quali misure verranno abolite e quali nuove regole saranno applicate.

Covid19, nuove regole dopo Pasqua. Meno restrizioni e addio al super green pass

Dal mese di aprile addio al super green pass e alle mascherine. Ci saranno sempre meno restrizione all’aperto e al chiuso. Queste sono alcune delle ipotesi allo studio del governo e delle Regioni in vista delle nuove regole anti-Covid che dovranno essere applicate dopo la fine ufficiale dello stato di emergenza. La data che segna la fine dello stato di emergenza è il 31 marzo. Manca ancora da parte del presidente Mario Draghi la road map delle riaperture. Purtroppo la grave situazione in cui versa l’Ucraina è ovviamente passata in primo piano, scavalcando la questione covid. In ogni caso, dopo il 31 marzo dovranno essere necessariamente presi nuovi provvedimenti.

I presidenti delle singole Regioni vogliono eliminare quante più restrizioni possibili e si stanno preparando per presentare una proposta a Palazzo Chigi che preveda innanzitutto l’eliminazione del super green pass e delle mascherine anche al chiuso. Se l’abolizione del super green pass potrebbe essere attuata già dai primi di aprile, per quella delle mascherine invece, i tempi potrebbero essere più lunghi. Si procederà probabilmente in maniera graduale, eliminando prima l’obbligo della mascherina ffp2 sui mezzi di trasporto e a scuola, per poi arrivare all’eliminazione definitiva. Tutte le nuove misure dovranno necessariamente essere adottate prima della stagione estiva, altrimenti potrebbero esserci ulteriori gravi ripercussioni sul turismo.