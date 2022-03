Intervista esclusiva a Desirée Noferini, attrice impegnata sul set di Fosca Innocenti e di Un posto al sole

Classe 1987, Desirée Noferini è un’attrice e modella che si distingue per la sua versatilità e un notevole talento nella recitazione. Nota per essere una dei protagonisti delle miniserie Fosca Innocenti, ha già recitato in tante celebri produzioni italiane come Don Matteo, Squadra Antimafia, I Cesaroni, Il commissario Montalbano. Sempre pronta a mettersi in gioco, ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Yeslife.

Nome

Desirée

Cognome

Noferini

Descriviti con tre aggettivi

Solare, dolce, sensibile

La recitazione è per te

Amore, arte, libertà

La tua esperienza del cuore

Un viaggio in Indonesia che ho fatto da sola, zaino in spalla per un mese dall’altra parte del mondo.

La tua esperienza del cuore nell’ambito della recitazione

Il mio primo film Gioco da ragazze, ero inesperta e recitare lì era un sogno.

Un aneddoto su Fosca Innocenti

Tanti, era sempre un gioco. Ridevamo e scherzavamo. Un giorno eravamo in una chiesa ed è scoppiato qualcosa, c’era tutto il fumo. Siamo rimasti lì così

Giulia De Falco è

Istintiva, ribelle, forte, grintosa.

Un ricordo di Un posto al sole

Il primo giorno che sono arrivata, ero molto in imbarazzo. Quando ho conosciuto gli attori dal vivo mi sono sembrati familiari.

Dall’inizio ad oggi qual è stato il tuo personaggio preferito

Giulia, è un ruolo diverso da quello che ho sempre fatto. Ho dovuto imparare ad andare in moto e io sapevo a malapena in bicicletta. E’ un personaggio d’azione. Sono contenta anche di fare la seconda serie.

Un posto del cuore

Bagnovignoni, io e il mio fidanzato ci andiamo ogni tanto.

Mare o montagna?

Mare d’inverno e montagna d’estate.

Estate o inverno?

Ma le mezze stagioni?

Il giorno più bello della tua vita

Quando è nata mia sorella.

Il tuo punto debole

Il tempo, sono un po’ meteoropatica.

Il tuo motto

Vivi e lascia vivere

La prima volta sul piccolo schermo

E’ stata strana. All’inizio non mi vedevo così bene, poi ho imparato ad accettarmi.

Come ti vedi tra dieci anni?

Nel lavoro mi piacerebbe avere ruoli più importanti, magari tornare al cinema. Nella vita privata avere un figlio.

Cosa diresti alla te di dieci anni fa?

Stai tranquilla che poi le cose vanno da sole.

Progetti futuri?

Seconda stagione di Fosca Innocenti e sto continuando con Un posto al sole

Un saluto ai fan

Ciao a tutti, mi raccomando continuate a seguirmi e un abbraccio caloroso.

BEATRICE MANOCCHIO