Eros Ramazzotti è stato beccato: il VIDEO in cui la bacia è diventato virale

Eros Luciano Walter Ramazzotti, conosciuto semplicemente come Eros Ramazzotti, è finito nuovamente al centro dei riflettori…

Il talentuoso cantautore italiano è stato varie volte al centro di gossip riguardanti la sua vita privata e sentimentale: tra le ipotesi più chiacchierate ci sono quelle formulate sulla sua ex moglie Michelle Hunziker.

Dopo la sua separazione con il noto imprenditore Tomaso Trussardi, l’abbiamo vista molto vicina ad Eros: i due sono saliti insieme sul palco del programma televisivo “Michelle Impossible” (una trasmissione che racconta la carriera lavorativa della fantastica conduttrice televisiva, in compagnia di tanti amici e colleghi).

Durante questa puntata i fan sono andati fuori controllo ed hanno iniziato a credere ad un ritorno di fiamma tra i due, cercando costantemente prove sui social network.

Da quell’episodio, in realtà, le loro strade non si sono più incrociate e tutte le ipotesi dei loro fan sono state smentite…

Nelle ultime ore Eros è stato perfino visto insieme ad un’altra donna… di chi si tratta?

Eros Ramazzotti la bacia davanti a tutti: il VIDEO fa sciogliere il cuore dei fans…

E’ proprio sua figlia Aurora la donna di cui parlavamo: tra un impegno e l’altro i due sono riusciti a trovare del tempo per trascorrere un pranzo insieme.

Terminato il pasto, il famoso artista decide di condividere questo momento con sua figlia sui social: durante il video Aurora ha abbracciato forte suo padre, per poi baciarlo sulla guancia.

Dopo questo gesto di amore e di affetto, il noto cinquantottenne le dà un bacio sulle labbra: i due sorridono e continuano il loro pranzo, uniti più che mai.

Il video ha sciolto il cuore dei fans: è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione!

Il loro rapporto non è affatto cambiato dopo la separazione con Michelle Hunziker, ovvero la mamma di Aurora: la loro figlia è rimasta in ottimi rapporti con entrambi i genitori, senza nessuna differenza.

Eros e Michelle hanno dunque raggiunto il loro obbiettivo: non andare mai in contrasto, per il bene e per l’amore provato nei confronti della loro figlia.