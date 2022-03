Nessuna crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Spunta un dettaglio che non lascerebbe alcun dubbio, il re e la regina di Roma di nuovo insieme

E’ stata una notizia che ha sconvolto tutti, grandi e piccoli, la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha toccato i fan che da anni seguono la coppia in ogni situazione.

Qualche giorno fa Dagospia ha lanciato una bomba sulla famiglia del Capitano e i media non hanno potuto fare a meno di commentare la situazione che ha lasciato la maggior parte di stucco.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la verità sulla crisi

Nonostante in questi giorni Francesco Totti non abbia perso occasione di smentire le voci sulla presunta crisi con la moglie, il web ha continuato a parlare della coppia. Oggi, però, sarebbe spuntato un dettaglio che metterebbe tutti a tacere.

Si tratta di una foto pubblicata sul giornale Chi dove il Pupone e l’ex letterina si mostrano insieme, felice mentre passeggiano. Dal canto suo Ilary non ha riferito nulla al riguardo, ma ha deciso di rompere il silenzio attraverso Instagram stories con la sua famiglia e in particolare il marito.

Infatti, sabato scorso Francesco Totti è stato un ospite di “C’è posta per te” e la Blasi per l’occasione ha pubblicato una storia dove si è mostrata intenta a seguire la puntata e il Capitano da Maria De Filippi.

La crisi e il tradimento sarebbero, quindi, solo voci infondate, anche se negli ultimi mesi molti dettagli hanno scaturito curiosità: il Pupone allo stadio senza Ilary, lei non c’era al compleanno di lui a settembre, in molti li hanno visti litigare e la conduttrice in una intervista ha usato frasi ammiccanti per far capire quale fosse la situazione tra loro.

Eppure, la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti resiste alle intemperie, alle peripezie e al gossip. La coppia nel corso degli anni ha fatto sognare milioni di italiani, con la loro genuinità e semplicità, così come mamma li ha fatti hanno fatto credere che le favole esistono.