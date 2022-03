Giulia Stabile e la sicurezza ritrovata, la ballerina si fa portavoce di un messaggio importante. Lo fa con un nuovo post condiviso sui social

La ballerina professionista di Amici ha condiviso un nuovo scatto sui social, accompagnato da un forte messaggio. Le sue parole rappresentano ancora una volta un segnale per tutti i suoi giovani fan e fanno riferimento all’importanza di credere in se stessi.

Vincitrice della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi, Giulia Stabile in un solo anno è riuscita a realizzare uno dei suoi sogni più grandi: rendere la propria passione un lavoro. Oggi è una dei professionisti del programma e si prepara a vivere in ottica differente la fase finale che lo scorso anno l’aveva vista tra i protagonisti. Nel frattempo continua a rappresentare una fonte di ispirazione per i suoi fan, mostrando di aver raggiunto una sicurezza forse mai provata finora.

Giulia Stabile più forte che mai: “Al centro della pista”

Protagonista del numero di Cosmopolitan attualmente in edicola, la ballerina di Amici si è raccontata e ha rivelato come sia riuscita a lavorare sulla propria autostima. Tante cose sono cambiate da quando la giovane è entrata a far parte del talent e una di queste riguarda proprio la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza.

“Fragile, a volte. Forte, altre“, scrive presentando al pubblico alcuni scatti inedito del servizio fotografico. Libera, felice, forte e più sicura di sé, non nasconde le proprie fragilità avendo imparato a ad accettarle. “Non più in un angolo ma ora al centro della pista“, con queste parole sottolinea ancora una volta quanto non voglia più lasciare che niente e nessuno le impedisca di brillare per quello che è. Comprese le sue più profonde insicurezze fuoriuscite in più di un’occasione nel corso della sua esperienza all’interno del programma televisivo.

Oltre ai numerosi commenti di ammirazione e complimenti dei fan spicca quello di Rudy Zerbi, con la quale Stabile ha instaurato un bellissimo rapporto. “Perché sei un essere speciale“, scrive il professore di Amici che non ha mai smesso di stare accanto alla ballerina e al suo fidanzato, Sangiovanni, pupillo di Rudy che ha sempre creduto nel suo talento.