La First Lady americana Jill Biden, durante il discorso che il marito ha pronunciato a Washington il 1 marzo, ha sfoggiato un abito che lancia un chiaro messaggio all’Ucraina.

Martedì 1 marzo 2022, Joe Biden ha presenziato ad un appuntamento con la Camera dei rappresentanti e il Senato. Il discorso si è tenuto a Washington e ha avuto come tema protagonista lo stato dell’Unione.

Si tratta di un evento che viene riproposto ogni anno, perché in questa riunione particolarmente importante, il Presidente degli Stati Uniti struttura il programma dei mesi seguenti.

Quest’anno, le parole di Joe Biden sono state rafforzate da una presa di posizione comunicata dalla scelta dell’abito di Jill Biden: lancia un messaggio esplicito all’Ucraina.

Gli occhi di tutti i presenti e gli obiettivi delle telecamere erano puntati su di lei: la first lady, presente in sostegno del marito, ha scelto di indossare un abito che parla molto chiaro, sia in fatto di colore che in fatto di accessori.

Sul suo account Instagram, lo stilista newyorkese ha mostrato orgoglio e apprezzamento per quella che è una creazione dal design personalizzato per la first lady.

Jill Biden, dietro l’abito c’è un chiaro messaggio per l’Ucraina

L’abito blu indossato dalla first lady è firmato LaPointe ed ha un dettaglio speciale: oltre al colore che chiaramente richiama la bandiera Ucraina, ha un girasole ricamato sulla manica destra. Riprende dunque sia le tonalità simboliche dell’Ucraina che lo stemma del Paese.

Questa scelta lancia chiaramente un messaggio di solidarietà, concetto espresso dal discorso del Presidente.

I girasoli sono il fiore nazionale dell’Ucraina. Oggi più che mai, a causa del conflitto in corso, sono diventati un simbolo di vicinanza e supporto. L’utilizzo di questa rappresentazione è partito grazie ad un video divenuto virale su Internet: mostrava una donna ucraina che donava un pugno di semi di girasole a dei soldati russi, asserendo “fai in modo che qui crescano i girasoli quando morirai”.

L’abito di Jill Biden è realizzato in seta nella tonalità dell’indaco e fa parte del primo lancio della collezione primaverile 2022. La nuance utilizzata da LaPointe per realizzare l’abito, oltre ad essere in linea con le tendenze moda del momento, rappresenta la vicinanza della first lady all’Ucraina.

Si caratterizza per una maxi lunghezza, maniche lunghe e scollo ad U. La particolarità di questo vestito sta nelle decorazioni cut out lungo le maniche che lo rendono di un’eleganza molto sensuale.

Sta benissimo abbinato a dettagli gialli o dorati, come quelli scelti da Jill Biden per aggiungere un tocco di brillantezza all’outfit.

Non è da meno anche un abbinamento con un maxi coat nero e décolletées alte: sarà una chicca speciale da sfoggiare in occasioni speciali.