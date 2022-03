Mara Venier e Maria De Filippi, due colonne portanti della televisione italiana: le parole della zia commuovono il web

Maria De Filippi e Mara Venier sono le regine della televisione italiana, da anni sono alla guida di alcuni programmi molto seguiti dal pubblico e con la loro unicità hanno conquistato la stima e la fiducia di milioni di telespettatori.

Zia Mara è ormai la padrona di casa di “Domenica In”, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai1 e Maria De Filippi conduce vari programmi come “C’è posta per te”, “Uomini e donne”, “Amici”. Le due, oltre ad essere colleghe, sono anche molto amiche.

Mara Venier rivela un retroscena su Maria De Filippi

Sebbene siano due persone completamente diverse, Mara Venier e Maria De Filippi sono molto amiche ed hanno condiviso molti momenti insieme, sia professionali che personali.

In un’intervista per Chi, è stata proprio la Zia Mara a parlare della sua collega, rivelando la sua bontà d’animo. Così ha raccontato: “Non posso che ringraziarla anche ora e qui. Perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale sia professionale. – ha affermato – Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia, voglio ricordare quei momenti quando tutto era difficile, Maria mi ha dato un lavoro”.

Infatti, La De Filippi all’epoca chiamò la sua collega per essere una dei giudici di “Tu si que vales” e così le salvò la carriera che oggi va a gonfie vele.

Anche se attualmente le due lavorano con aziende diverse e vanno in onda nella stessa fascia oraria, tra loro non c’è competizione. Per Mara Venier non c’è nessuna avversaria, al massimo considera la De Filippi dirimpettaia.

La conduttrice della Rai rivela poi il suo sogno professionale più grande: presentare una trasmissione insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Chissà che questo desiderio non diventi presto realtà?

Sarebbe un trio di professioniste mai visto prima d’ora, il pubblico approverebbe dal momento che tutte e tre sono le vip più amate e seguite dagli italiani.